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Bademcik ameliyatı sonrası hayatını kaybetti! Doktor ortadan kayboldu

01.02.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı olan Muammer Aydoğdu, 17 gün sonra hayatını kaybetti. Gözü yaşlı aile ameliyatta doktorun ihmali olduğunu iddia ederek şikayetçi olurken, Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. Doktorun ise ölüm haberini verdikten sonra ortadan kaybolduğu belirtildi.

Bademcik ameliyatı sonrası hayatını kaybetti! Doktor ortadan kayboldu

İddiaya göre, Almanya'da yaşayan 2 çocuk babası Muammer Aydoğdu, 2022 yılı Aralık ayında Mersin'de yaşayan kardeşlerinin yanına geldi. Burada nefes sıkıntısı çektiği için 24 Aralık tarihinde özel bir hastanede bulunan kulak burun boğaz doktoru C.B. ile görüşen Aydoğdu'ya, yapılan muayene sonrasında geniz eti ve bademcik ameliyatı yapılmasına karar verildi.

17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

26 Aralık'ta ameliyatları gerçekleştirilen Aydoğdu, 3 gün hastanede yattıktan sonra taburcu edildi. Ardından kanamaları olan Aydoğdu, ameliyat olduğu doktora başvurarak 4 gün daha hastanede yattı. En son 12 Ocak 2023 tarihinde evdeyken yoğun bir kanaması olan şahıs, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Durumu öğrenen doktor, özel aracıyla hastaneye giderek hastasını müdahalenin kendi hastanelerinde yapılması için ikna etti ve özel aracıyla çalıştığı hastaneye götürdü. Doktor, burada Aydoğdu'yu hemen ameliyata aldı. Ancak Aydoğdu, yürüyerek girdiği hastanede hayatını kaybetti.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Aydoğdu'nun, operasyondan 17 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine ablası Songül Yıldırım ve yakınları, doktorun ameliyatta ihmali olduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce özel hastaneyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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DOKTOR ORTADAN KAYBOLDU

Abla Songül Yıldırım, gazetecilere, ameliyat sonrası kardeşinde kanama olduğunu anlattı. Yıldırım, kanama üzerine kardeşinin aynı hastanede 5 gün daha tedavisine devam edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

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"Daha sonra eve geldik ama kardeşim yine kanama geçirdi. Hemen ambulansı ve kardeşimin doktorunu aradık. Doktoru, ambulans doktoruna kendisinin yanına getirmelerini söyledi. Onlar kabul etmedi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdük. Biz gittikten sonra doktoru geldi ve kendi hastanesine götürmek istedi. Doktoru, kardeşimi ikna ederek kendi arabasıyla özel hastaneye götürdü. Biz de o hastaneye gittik. Yukarı çıkarmış, bir süre sonra yanımıza gelerek 'hastayı kaybettik' dedi. Biz neye uğradığımızı şaşırdık."

Aydoğdu'nun yeğeni Haydar Yıldırım da doktorun ölüm haberini verdikten sonra ortadan kaybolduğunu ve kendisini bir daha görmediklerini öne sürdü. (AA-İHA)

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