'Bademcikleri şişti' diye hastaneye götürünce kahreden haberi aldılar

Kaynarca ilçesi Kırktepe Mahallesi’nde yaşayan Tuğçe ve Resul Köseoğlu çifti, kızları Gülsüm Sare’yi geçen yıl 24 Kasım günü bademciklerinin şiştiğini düşünerek özel bir hastaneye götürdü. Doktorlar yaptıkları muayenenin ardından aileye, Gülsüm Sare’yi çocuk nöroloji bölümüne götürmelerini söyledi. Kızlarını, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götüren aile, burada hayatlarının şokunu yaşadı. 150 bin çocukta bir görülen beyin sapı tümörü hastalığı teşhisi konulan Gülsüm Sare’nin ailesine kısıtlı bir süreleri olduğu ve tedaviye hemen başlanması gerektiği söylendi. Cerrahi müdahale yapılamayan Gülsüm Sare Köseoğlu’nun kemoterapi ve radyoterapi yöntemiyle tedavisi devam ediyor.

Kızlarının iyileşeceğine olan inançlarını hiç kaybetmediklerini belirten Tuğçe Köseoğlu, “Bu hastalığın tedavisinin radyoterapi ve kemoterapi olabileceğini ve cerrahi müdahalesinin olamayacağını söylediler. Marmara Üniversite’sinin hastanesinde kemoterapiye başladık. Doktorların bunu kemoterapiyle kurutabileceklerini, kurumazsa tekrardan radyoterapi alabileceğimizi ve hiçbir yerde cerrahi müdahalesinin olamayacağını söylediler. Tabi ki biz bu süreç içerisinde daha çok araştırmalar içerisine giriyoruz. Bu süreç çok zor ama biz kazanacağımıza inanıyoruz ve kazanacağız” dedi.