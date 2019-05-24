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BAE için çalıştığı iddia edilen tutuklunun intiharı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:29 | Son Güncelleme

BAE için çalıştığı iddiasıyla "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan ve ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda kendini asarak intihar eden şüpheli Zaki Y.M. Hasan'ın ölümüne ilişkin rapor tamamlandı - Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, şüphelinin ölümünün "ası" (boynun bir bağ ile vücut ağırlığının etkisi ile sıkılması sonucu oluşan durum) sonucu meydana geldiğine yer verildi

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan ve ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar eden şüpheli Zaki Y.M. Hasan'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, ölümün, boynun bir bağ ile vücut ağırlığının etkisi ile sıkılması sonucu oluşan durum olan "ası" sonucu meydana geldiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri olan Zaki Y.M. Hasan 28 Nisan'da Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar etmesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nca otopsi raporu hazırlandı.

Şüpheli Hasan'ın odasında asılı halde ölü olarak bulunduğunun bildirildiği, cesedin Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan otopsisinden ve tetkiklerinden elde edilen bilgi ve bulguların dikkate alındığı anlatılan raporda, "Kişinin ölümünün ası sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildirir rapordur." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şüpheli Zaki Y.M. Hasan'ın, başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, "uluslararası casusluk yapma" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından sevk edildiği İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğince 19 Nisan'da tutuklandığı belirtilmişti.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Tutuklu Hasan'ın, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı tek kişilik odasında, cezaevi görevlileri tarafından 28 Nisan'da saat 08.16'da sabah sayımı alınmış, tutukluya yiyecek dağıtımı esnasında saat 10.22'de kaldığı tek kişilik odaya gelindiğinde, Hasan'ın banyo kapısında asılı olduğu nöbetçi infaz koruma memuru tarafından görülmüş ve hemen durumdan yetkililer haberdar edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup adli muayene ve otopsi işlemleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılmıştır."

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BAE casus intihar Otopsi Raporu

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