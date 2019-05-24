BAE için çalıştığı iddia edilen tutuklunun intiharı

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan ve ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar eden şüpheli Zaki Y.M. Hasan'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, ölümün, boynun bir bağ ile vücut ağırlığının etkisi ile sıkılması sonucu oluşan durum olan "ası" sonucu meydana geldiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri olan Zaki Y.M. Hasan 28 Nisan'da Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar etmesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nca otopsi raporu hazırlandı.

Şüpheli Hasan'ın odasında asılı halde ölü olarak bulunduğunun bildirildiği, cesedin Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan otopsisinden ve tetkiklerinden elde edilen bilgi ve bulguların dikkate alındığı anlatılan raporda, "Kişinin ölümünün ası sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildirir rapordur." ifadeleri kullanıldı.