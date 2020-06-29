HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BAE'nin ABD'ye gönderdiği skandal Türkiye e-postası deşifre oldu

BAE'nin ABD'ye gönderdiği skandal Türkiye e-postası deşifre oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2020 21:49 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Libya'daki durumu tersine çevirmek için ABD'de Türkiye karşıtı lobi faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı.

BAE'nin ABD'ye gönderdiği skandal Türkiye e-postası deşifre oldu

TRT World, BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe adına yazılan ve ABD'nin Libya hükümeti ile ona destek veren Türkiye'ye karşı müdahalede bulunmasını talep eden bir e-postaya ulaştı.

ABD'Lİ YETKİLİLERE GÖNDERMİŞLER

Uteybe'nin mesajını içeren e-postanın, daha önce BAE Büyükelçiliğinde yasal işler direktörü olarak görev yapan, şu anda ise bir lobicilik firmasında çalışan Hagir Elawad tarafından 22 Haziran'da ABD'li yetkililere gönderildiği belirlendi.

ABD'Yİ LİBYA'YA MÜDAHALE ETMEYE ÇAĞIRMIŞLAR

E-postada Uteybe ve BAE'li yetkililerin Libya'daki son gelişmelerden oldukça endişeli olduğu, Abu Dabi yönetiminin, Mısır'ın güvenliği için ABD hükümeti ve ordusunu Libya'da hükümet güçlerine müdahale etmeleri konusunda ikna etmeye çalıştığı görülüyor.

Mesajında, Türkiye'nin desteklediği güçlerin Sirte yakınlarına kadar ilerlediği ve Türk donanma gemilerinin Libya kıyısına çıkarma yaptığına yer veren Uteybe, "Analizimiz, bunun Mısır'ın duruma müdahil olması için kasıtlı bir şekilde yapıldığı yönünde ve şu anda Mısır bunu ciddi bir şekilde düşünüyor." ifadelerini kullanılıyor.

MISIR'I ENGELLEDİKLERİNİ İDDİA ETTİLER

BAE'nin Libya sahnesine girmemesi için Mısır'ı aylardır tutmaya çalıştığını ileri süren Uteybe, ayrıca, kalın harflerle, "Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerinin kontrol edilmemesi halinde durumun kolayca kötüden daha betere doğru gideceğini" iddia ediyor.

BAE, 2014'ten bu yana Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e her türlü askeri desteği veriyor. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı: Komik duruma düşüyorFransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı: Komik duruma düşüyor
Genelge yayımlandı! İşte tüm detaylarGenelge yayımlandı! İşte tüm detaylar

En Çok Okunan Haberler

Kadın iç çamaşırı ve etek giydirilip videosu paylaşılmıştı! Dikkat çeken sözler

Kadın iç çamaşırı ve etek giydirilip videosu paylaşılmıştı! Dikkat çeken sözler

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

TRT Spor spikeri maç yorumu sırasında 'gizli reklam' yaptı! Dalga konusu oldu

TRT Spor spikeri maç yorumu sırasında 'gizli reklam' yaptı! Dalga konusu oldu

Aşk yaradı! Hadise resmen eridi

Aşk yaradı! Hadise resmen eridi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

Öldüren kürtajda korkunç detaylar: Ablasının eşinin DNA'sına rastlandı

Öldüren kürtajda korkunç detaylar: Ablasının eşinin DNA'sına rastlandı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
Rusya'yla ilgili o istihbarat Trump'a iletilmemiş! Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Rusya'yla ilgili o istihbarat Trump'a iletilmemiş

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 813'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 813'e yükseldi

Suudi Arabistan’da çekirge istilası paniğe neden oldu!

Büyük panik! Şimdi de çekirge istilası...

The Independent: Fransa Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor

Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı: Komik duruma düşüyor

İran'ın Trump hamlesi Interpol'e takıldı! Reddettiler

İran'ın Trump hamlesi Interpol'e takıldı! Reddettiler

Son dakika: DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsü henüz gelmedi

Korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsü henüz gelmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.