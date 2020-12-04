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BAE’de 8,5 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

04.12.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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BAE’de 8,5 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerde, 8.5 ayın ardından ilk cuma namazı kılındı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerde, 8.5 ayın ardından ilk cuma namazı kılındı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında seccadelerini yanlarında getiren ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde saf tutan vatandaşlar, cuma namazını eda etti.

BAE yetkilileri, 24 Kasım’da yaptıkları açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerde 4 Aralık’tan itibaren cuma namazları yeniden kılınacağını duyurmuştu.

BAE Ulusal Acil Kriz ve Afet Yönetimi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 4 Aralık’tan itibaren cuma namazı için camilerin açılacağı, cuma namazının Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlere göre kılınacağı belirtilmişti.

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