BAE'de veliaht prensin ağırladığı Cenevre Kanton Hükümeti Başkanından istifa

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre Kanton Hükümeti Başkanı Pierre Maudet görevinden istifa etti.

Uzun zamandır eleştirilerin odağında olan Maudet'in, 2015 yılında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Formula 1 yarışlarına davetini kabul etmesi, kendisini koltuğundan etti.

Cenevre Kanton Hükümeti'nden bugün yapılan açıklamada, Maudet'in hükümete birkaç kez yanlış bilgi verdiği, protokol kurallarını ihlal ederek, hediye kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, "kurumların huzurunu korumak" amacıyla ve soruşturma tamamlanıncaya kadar Maudet'in geçici olarak görevinden istifa ettiği kaydedildi.

İsviçre'de savcılık makamı, Maudet'in kendisinin, ailesinin ve özel kalem müdürünün, on binlerce İsviçre frangı tutarındaki uçuş ve konaklama masraflarının Al Nahyan tarafından karşılandığı gerekçesiyle başlatmıştı.

Maudet ise Abu Dabi seyahatini gizlememiş, gerçekleştirdiği "özel gezinin" masraflarının bir arkadaşı tarafından karşılandığını iddia etmişti.