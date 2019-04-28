BAE'den Sudan Merkez Bankasına 250 milyon dolarlık destek

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Kalkınma Fonu, "Sudan'ın parasal ve finansal istikrarı için" daha önce vadeli olarak vereceklerini açıkladıkları 250 milyon doları Sudan Merkez Bankasına aktardı.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, "Sudan Merkez Bankasının finansal politikasına destek vermek, Sudan'ın parasal ve finansal istikrarının sağlanması" amacıyla BAE'den Sudan'a nakit akışı sağlandı.

Meblağın, Suudi Arabistan ve BAE'nin daha önce taahhüt ettiği 3 milyar dolarlık mali destekten Sudan Merkez Bankasına yatırılacak 500 milyon doların yarısı olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA da geçen hafta, Riyad yönetimi ve BAE'nin Sudan'a 3 milyar dolarlık yardımda bulunduğu, bu yardım paketinin 500 milyon dolarlık kısmının Sudan Merkez Bankasının hesabına yatırılacağı bilgisini paylaşmıştı.

Söz konusu vade hesabının Sudan cüneyhi üzerindeki baskının hafifletilmesi için önemli olduğu kaydedilen haberde, meblağın geri kalan kısmının Sudan halkının gıda, ilaç ve petrol ürünleri gibi temel ihtiyaçlarına tahsis edileceği aktarılmıştı.