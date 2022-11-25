Bafra'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 25 Kasım 2022 Cuma SASKİ'den son dakika Bafra su kesintisi açıklaması! Saat verdi!

Bafra'daki su kesintisi Samsunlu vatandaşları zor durumda bıraktı. Bafra'da Gençlik merkezi önündeki altyapı çalışmaları dolayısıyla SASKİ'den su kesintisi açıklamasında bulunuldu. Duyuruda Bafra'daki su kesintisinin ne zaman sona ereceği konusunda bilgiye de yer verildi.

BAFRA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bafra'da su kesintisi sorunu nedeniyle SASKİ'den yazılı açıklama yapıldı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın abonemiz, Bafra ilçemizde alt yapı çalışması esnasında ani oluşan arızadan kaynaklı ilçe geneli su kesintisi yaşanmaktadır.

BAFRA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

SASKİ, çalışmaların saat 23.00'e dek süreceğini belirtip "Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

