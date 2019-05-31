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Bafra Devlet Hastanesine “Anne Dostu Hastane" unvanı

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.05.2019 10:28 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülen "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Bafra Devlet Hastanesi “Anne Dostu Hastane" unvanı alarak bu unvana sahip olan Türkiye’deki 10 hastaneden bir tanesi oldu.Bafra Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen belge teslim töreninde “Anne Dostu Hastane” belgesini Hastane Başhekimi Uzman Dr.

Bafra Devlet Hastanesine “Anne Dostu Hastane" unvanı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülen "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Bafra Devlet Hastanesi “Anne Dostu Hastane" unvanı alarak bu unvana sahip olan Türkiye’deki 10 hastaneden bir tanesi oldu.
Bafra Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen belge teslim töreninde “Anne Dostu Hastane” belgesini Hastane Başhekimi Uzman Dr. Ahmet İsmailoğlu’na Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç takdim etti. Belgeyi verdikten sonra açıklamalarda bulunan Oruç, Samsun’un ilk Anne Dostu Hastanesi olan Bafra Devlet Hastanesinin aynı zamanda “Bebek Dostu”, “Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım” ve “Anne Dostu Hastane” unvanlarına sahip Türkiye’deki 10 hastaneden bir tanesi olduğunu söyledi.

Anneye özel doğum odası
Normal doğumun özendirilmesi ve hasta mahremiyetine özen gösterilerek annelere tek kişilik doğum ünitelerinde hizmet sunmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Oruç, “Bu kapsamda ilk çalışmayı Bafra Devlet Hastanesinden başlattık. Çalışmalar kapsamında doğum bölümü yenilendi ve anne adayları yanlarında refakatçileriyle kalabilecek. Onlara ev ortamı sunan bir fiziki yapıya kavuşturuldu. Hasta odasında bulunan özel hasta yatağı sayesinde annemiz doğum eylemini yine kaldığı odada, kendi yatağında gerçekleştirebilecek. Hastaya ait bu özel doğum odasında anne ve bebeğin ihtiyacı olan bebek beşiğinden, kuvöze, buzdolabından, özel banyoya kadar her türlü malzeme bulunuyor” dedi.
Oruç ayrıca, normal doğumun hem anne hem bebeğin sağlığı için büyük önemi olduğunu ve tüm anne adaylarının doğumla ilgili doğru bilgileri edinmeleri için gebe okullarına davet ettiğini de sözlerine ekledi.

Bafra Devlet Hastanesine “Anne Dostu Hastane

Bafra Devlet Hastanesine “Anne Dostu Hastane

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