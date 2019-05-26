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Bağcılar Belediyesi ramazan etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça: - "Recep Tayyip Erdoğan 1994 seçimlerini kazanıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden sonra şehir değişmeye başladı"

İSTANBUL (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, "Recep Tayyip Erdoğan 1994 seçimlerini kazanıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden sonra şehir değişmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ağırakça, "Bağcılar'da Ramazan Farklı Yaşanır" sloganıyla 24 yıldır belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinliklerinin konuğu oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Ağırakça, Bağcılar'ın bir zamanlar metruk bir köy gibi olduğunu ama bugün mükemmel caddeleri olan, her türlü imkana kavuşmuş ve büyük ilçelerden bir olduğuna dikkati çekti.

İstanbul’un çehresini değiştiren 1994 seçimlerini anlatan Ağırakça, şöyle devam etti:

"İstanbul’un nüfusu 1 milyon olduğu zaman Topkapı’dan Edirnekapı’ya bir kilometrelik mesafeyi çok zor gidiyorduk. Şimdi Gebze'den Halkalı'ya kadar bir saatte gidiliyor. Bu bir mucizedir. Marmaray bir mucizedir. Bağcılar'dan Yenikapı'ya giden metro bir mucizedir. Eskiden büyük sıkıntılar yaşıyorduk ve bir yerden bir yere gidemiyorduk. Sokaklarımız çamur doluydu. Sular akmıyordu. Her yer çöp ve pislik kokardı. Musluklardan kanalizasyon kokusu gelirdi. Abdest alacak su bulamıyorduk. Düzgün çarşı, pazar, mağaza yoktu. Bütün bunlar son 25 yılda oldu. İstanbul’un hangi safhalardan geçtiğini çok iyi bilen birisi olarak 'İstanbul’un veçhesi son 25 yılda değişti' diyebilirim. Recep Tayyip Erdoğan 1994 seçimlerini kazanıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden sonra şehir değişmeye başladı. Helsinki ve Stockholm dünyanın efsane şehirlerinden kabul edilir ama inanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği hizmeti kesinlikle o mutlu gibi görünen ülkelerde bulamıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesinin İstanbul'da verdiği hizmetler dünyanın hiçbir yerinde verilmiyor. Londra'ya, Paris'e gidin metroları eskimiş, otobüsleri eski püskü. Ama İstanbul'un bütün vasıtaları gerçekten çok farklı."

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Ahmet Ağırakça Bağcılar Belediyesi

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