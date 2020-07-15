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Bağcılar'da çok sayıda iş yerinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 07:08 | Son Güncelleme

İstanbul Bağcılar'da gece saatlerinde 5 ayrı adreste çok sayıda iş yerinde yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 10 iş yerinde maddi hasar meydana geldi

Bağcılar'da çok sayıda iş yerinde yangın

Bağcılar'da gece 02.00 sıralarında, Güneşli Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak Caddesi, Üsküp Caddesi, Kirazlı Caddesi ve Menderes Caddesi üzerinde 5 farklı adresteki iş yerlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerlerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangınları söndürürken bir süre soğutma çalışması yaptı. DHA'nın haberine göre; Yangında 10 iş yerinde maddi hasar meydana geldiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İş yeri yanan bir kişi, "Yangının neden çıktığına dair bir bilgimiz yok. Sebebi konusunda bir şey söylemediler. 500 metre ileride de bir yakımıza ait iş yerinde yangın çıktı" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

(DHA)

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