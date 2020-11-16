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  4. Bağcılar'da dehşet! Minibüs şoförlerinin 'erken geldin' kavgası kanlı bitti

Bağcılar'da dehşet! Minibüs şoförlerinin 'erken geldin' kavgası kanlı bitti

16.11.2020 09:44 | Son Güncelleme:
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Bağcılar'da dehşet! Minibüs şoförlerinin 'erken geldin' kavgası kanlı bitti

Bağcılar'da minibüs sürücüsü, son durağa üç dakika erken geldiği için başka bir minibüs sürücüsü olan arkadaşı tarafından bıçaklandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Mahmutbey Mahallesi İSTOÇ içerisinde bulunan minibüs son duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, Alibeyköy-İSTOÇ hattında sefer yapan Gökhan E., Alibeyköy'den seferine başlayıp, İSTOÇ son durağa geldi. Yaklaşık üç dakika sonra arkadaşı olan Orhan İçsezgi de gelip sıraya girdi. Gökhan E., arkadaşı Orhan İçsezgi ile sıraya erken girmesi nedeniyle minibüs içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve Gökhan E. yanından bulunan bıçakla arkadaşı Orhan İçsezgi'yi sol bacağından bıçakladı.

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KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar hemen araya girerek kavgayı sonlandırdı. Arkadaşını bıçaklayan Gökhan E. minibüsüne binerek olay yerinden kaçtı. Orhan İçsezgi'nin kan kaybettiğini gören çevredeki bir vatandaş yaranın üstünü kapatıp bacağını bağlayarak kanamayı durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhan İçsezgi hastaneye götürüldü. Polis, kaçan sürücü Gökhan E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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DHA

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