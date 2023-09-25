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Bağcılar'da kanlı pusu! 21 yaşındaki gence kurşun yağdırdı

25.09.2023 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da bir kişi, evinin önünde pusu kurduğu genci arkadaşları ile dışarı çıktığı sırada silahla vurdu. Ağır yaralanan 21 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bağcılar'da kanlı pusu! 21 yaşındaki gence kurşun yağdırdı

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Muştu (21), arkadaşları M.O. ve E.F. ile dışarı çıktığı sırada evinin önünde kendilerini bekleyen A.S.'nin (24) silahlı saldırısına uğradı.

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KURŞUN YAĞDIRDI

Muştu ve arkadaşlarını gören A.S., tabanca ile ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan Murat Muştu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu A.S. bugün olayda kullanılan el yapımı tabanca ile yakalandı. (İHA)

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cinayet Bağcılar

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