HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası! Şüphelinin evi kurşunlandı

Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası! Şüphelinin evi kurşunlandı

08.06.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da eve aldığı iki çocuktan birini taciz ettiğinin iddia edildiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ortadan kaybolan A.S.'nin evi kurşunlandı. Motosikletle sokağa gelen maskeli iki kişi evin penceresine defalarca ateş edip kaçtı.

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1051. Sokak'ta, dün yaşları 13 ile 15 olan iki çocuk ile yaşadığı eve gelen A.S., iddiaya göre çocuklardan birine taciz girişiminde bulundu. Evde bulunan diğer çocuk ise o anları cep telefonu ile kaydetti. Daha sonra kaydedilen görüntülerin yayılması üzerine A.S., evden hızla uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri ayaklanarak A.S'nin yaşadığı evin önünde toplandı. A.S.'yi evde bulamayan mahalleliler, kaldığı eve zarar vererek yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahalleliyi sakinleştirdi.

bagcilarda-mahalleliyi-sokaga-doken-taciz-iddiasi-suphelinin-evi-kursunlandi_7959_dhaphoto3

EVİ KURŞUNLANDI

Bugün ise motosiklet üzerinde yüzleri maskeli iki kişi sokağa gelerek taciz şüphelisinin yaşadığı evi kurşunladı. Olayın ardından motosikletle kaçan maskelilerin ardından polis evin önüne gelerek mermi kovanları ve evde inceleme yaptı. Sokak sakini, "Motosiklet üzerinde iki kişi gelmiş etrafa bakmışlar kimse yokken bir şarjör mermiyi boşaltmışlar." dedi. (DHA)

bagcilarda-mahalleliyi-sokaga-doken-taciz-iddiasi-suphelinin-evi-kursunlandi_7959_dhaphoto2

bagcilarda-taciz-iddiasi-mahalleliyi-sokaga-doktu_2522_dhaphoto3

bagcilarda-taciz-iddiasi-mahalleliyi-sokaga-doktu_2522_dhaphoto2

bagcilarda-taciz-iddiasi-mahalleliyi-sokaga-doktu_2522_dhaphoto1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İşte uygulanan toplam aşı miktarıİşte uygulanan toplam aşı miktarı
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar taciz

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Genç kız Galata Kulesi'nde böyle intihar etti

Korkunç olay! Genç kız Galata Kulesi'nde böyle intihar etti

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

Çocuklara taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü

Çocuklara taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü

BDDK'dan yeni düzenleme!

BDDK'dan yeni düzenleme!

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.