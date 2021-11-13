Bağcılar'da oto galerisine kurşun yağdırdılar: 3 ölü

Saldırı saat 17.30 sıralarında gerçekleşti.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Yüzyıl Mahallesi Galericiler Sitesi'deki otomobil galerisine bir araç ile gelen saldırganlar içeride bulunanlara kurşun yağdırdı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar hayatını kaybetti. Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların Dündar ailesiyle husumetli olduğu kaydedilirken polisin geniş çaplı çalışması sürüyor. (DHA)





