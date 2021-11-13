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  4. Bağcılar'da oto galerisine kurşun yağdırdılar: 3 ölü

Bağcılar'da oto galerisine kurşun yağdırdılar: 3 ölü

13.11.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre bir baba, oğlu ve bir akrabaları hayatını kaybetti.

Bağcılar'da oto galerisine kurşun yağdırdılar: 3 ölü

Saldırı saat 17.30 sıralarında gerçekleşti.

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KURŞUN YAĞDIRDILAR

Yüzyıl Mahallesi Galericiler Sitesi'deki otomobil galerisine bir araç ile gelen saldırganlar içeride bulunanlara kurşun yağdırdı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar hayatını kaybetti. Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların Dündar ailesiyle husumetli olduğu kaydedilirken polisin geniş çaplı çalışması sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bağcılar silahlı saldırı
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