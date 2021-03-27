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  4. Bağcılar'da taşlar sopalar havada uçuştu! İş yerinde başladılar sokağa döküldüler

Bağcılar'da taşlar sopalar havada uçuştu! İş yerinde başladılar sokağa döküldüler

27.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da akraba olan iki grup arasında kadınların da dahil olduğu taşlı sopalı kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 7 kişinin yaralandığı kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da taşlar sopalar havada uçuştu! İş yerinde başladılar sokağa döküldüler

Şaşkına çeviren olay önceki gün akşam saatlerinde İstanbul'da Esenler Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iki grup, cadde üzerindeki taraflardan birine ait iş yerinde kavga etti. Kavga caddeye taşınca ortalık savaş alanına döndü. Kadınların da karıştığı ve yumruk, taş, sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgası sonlandırdıktan sonra Abdulbaki E., Suat K. ve Fatih E.'yi gözaltına aldı.

KAVGA ANI GÜVENLİK VE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kadın ve iki kişinin iş yerine geldiği, elindeki sopalarla iş yeri sahibini dövdükleri, sandalye fırlattıkları ve ardından kavganın caddeye taşındığı görüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise, kalabalık grubun taşlı sopalı birbirine vurduğu ve bir kişinin aldığı darbeyle yere yığıldığı görülüyor.

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(DHA)

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İstanbul
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