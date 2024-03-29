HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 06:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye bir süredir Bağcılar'da suculuk yaparken hem akrabalarının çocuklarını hem de mahalledeki çocukları istismar eden Metin Şenay'ı konuşurken Bursa'dan da benzer bir haber geldi. Bir bakkal 3 çocuğu istismar etti. Olay rehber öğretmenin dikkati sayesinde açığa çıkarılırken sapık bakkalın ilk duruşmada serbest kalma ihtimali bulunuyor. İşte detaylar...

Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Mide bulandıran istismar haberlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye henüz Bağcılar'daki sapık sucu dehşetini atlatamazken bu kez Bursa'dan bir bakkaldan benzer haber geldi. 3 çocuğun istismar edildiği iddiası ortalığı ayağa kaldırırken 3 çocuktan sadece birinin ailesi şikayetçi oldu. Bakkal tutuklanırken diğer ailelerin şikayetçi olmamasından dolayı ilk duruşmada serbest kalma ihtimali bulunuyor. İşte detaylar...

iStock-665333432

"GEL SANA DONDURMA VEREYİM"

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır mahallesinde geçtiğimiz temmuz ayında yaşandı. Bursahakimiyet'ten Can Sezer'in haberine göre, burada bakkal dükkanı işleten 50 yaşındaki Zafer Ç. o sırada ailesinin ekmek almak için bakkala gönderdiği Z. Ç.'yi "Gel sana dondurma vereyim" diyerek küçük çocuğu bakkal dükkanının içine çağırdı.

"HER İSTEDİĞİNİ VERİRİM SANA"

Burada küçük kızı öpmeye ve dokunmaya başlayan Zafer Ç., "Kimseye söylemezsen her istediğini veririm sana" dedi. Yaşananlardan rahatsız olan Z.Ç. bakkal dükkanından kaçtı.

iStock-934679154

ÖĞRETMENİN DİKKATİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın üzerinden bir süre geçmesinin ardından Şehit Taner Çobanoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören Z. Ç., rehber öğretmenin uygulama dersinde "Unutamadığınız, sizi etkileyen bir olayı yazmanızı istiyorum" talebinden sonra bakkal dükkanında yaşadığı olayı kağıda döktü.

Öğrencilerin notlarını okuyan rehber öğretmen, Z.Ç.'nin yaşadığı olayı aynı sınıfta eğitim gören iki öğrencinin daha başına geldiğini tespit etti. Öğrencilerin ailelerine ulaşan rehber öğretmen yaşananlarla ilgili aileleri bilgilendirdi.

iStock-1226991989

TUTUKLANAN BAKKALIN SAVUNMASI: 'KARŞIMDA YE' DEDİM

Yaşananların ardından Z.Ç.'nin ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan 50 yaşındaki Zafer Ç. çıkarıldığı mahkemede, "Suçlamaları kabul etmiyorum, ben böyle bir şey yapmadım. Aile ilişkilerimiz düzgündür. 29 yıllık esnafım, dükkana tek başıma bakıyorum. Çocuklara bayramlarda dondurma dağıtıyordum. O gün bir kız "Zafer Abi bana neden dondurma vermiyorsun?" dedi. Sonrasında kendisine benim dağıttığımdan farklı daha pahalı olan bir dondurma almış, Ben de dondurmayı burada ye, diğerleri kıskanmasın dedim. Mağdurun söylediği olay bununla ilgilidir. Ancak ben orada kendisinin herhangi bir yerine dokunmadım. Diğer mağdurların anlattıkları olayı ise hatırlamıyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Hakkımda söylenen suçlamaları gerçekleştirmedim. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim." dedi.

iStock-1356149389

İLK DURUŞMADA SERBEST KALABİLİR

Mağdurları ve Zafer Ç'yi dinleyen Bursa 5. Sulh Ceza Hakimliği, 50 yaşındaki Zafer Ç.'yi "12 yaşından küçük çocukların cinsel istismarı" suçundan tutukladı. Odatv'nin edindiği bilgiye göre, Z. Ç.'nin ailesi dışında istismarcı şahıstan şikayetçi olan çıkmadı. Bu sebeple Zafer Ç.'nin ilk duruşmada serbest kalma ihtimali bulunuyor.

"AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

Olayın ortaya çıkmasının ardından uzun süredir Z.Ç'nin hal ve hareketlerinde değişim olduğunu ifade eden bir aile yakını, "Z.Ç. uzun süredir içine kapanıktı. Yakınları birkaç kez kendi kendine ağlarken bulmuş. Böyle bir olayın gerçekleşmiş olacağı aklımızın ucundan geçmezdi." dedi.

"PEDOFİLİYE YATKIN PAYLAŞIMLAR GÖRDÜM"

Aynı aile yakını, olayın ardından Zafer Ç.'nin şahsın sosyal medya hesaplarını incelediğini belirterek, "Şahsın pedofiliye yatkın paylaşımlarının olduğunu gördüm. Ayrıca şahıs mahkemede 'aile ilişkilerinin' çok düzgün olduğunu ifade etti ama öğrendik ki eşinden de boşanmış. Şahsın gereken en büyük cezayı almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

yazzz

BAĞCILAR'DAKİ SAPIK SUCU DEHŞETİ

Öte yandan, İstanbul Bağcılar’da geçen sene okuldan çıkan 11 yaşındaki M.Y.’yi aracıyla kendisine ait su dükkanına götürüp burada alıkoyan ve taciz eden Metin Şenay, geçtiğimiz haftalarda infiale yol açtı. 7 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak olan Metin Şenay’ın daha önce de istismar ettiği çok sayıda çocuğa ait görüntülerin şifreli bir hard diskte olduğu öne sürüldü, istismar olayını ses yalıtımlı odada yaptığı ortaya çıktı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar’da koca dehşeti! 3 çocuğunun annesini silahla vurarak öldürdüAvcılar’da koca dehşeti! 3 çocuğunun annesini silahla vurarak öldürdü
Murat Kurum Baykar'ı ziyaret etti! 'Bugün yeni çok şey öğrendim'Murat Kurum Baykar'ı ziyaret etti! 'Bugün yeni çok şey öğrendim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti! Belçika Başbakanı: 'PKK terörist bir örgüttür'Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti! Belçika Başbakanı: 'PKK terörist bir örgüttür'
Anahtar Kelimeler:
Bakkal Bursa istismar
En Çok Okunan Haberler
Açıklama geldi, süre uzatıldı! Vatandaşlar dikkat: Son tarih 5 Nisan

Açıklama geldi, süre uzatıldı! Vatandaşlar dikkat: Son tarih 5 Nisan

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 2 bin 225 dolara ulaştı

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 2 bin 225 dolara ulaştı

Fatih Erbakan 'İstanbul adayımızı çekmeye hazırız' diyerek şartlarını açıkladı

Fatih Erbakan 'İstanbul adayımızı çekmeye hazırız' diyerek şartlarını açıkladı

Cumhur İttifakı'na oy istedi! O partileri işaret etti: 'Günahkar olur, azap çeker'

Cumhur İttifakı'na oy istedi! O partileri işaret etti: 'Günahkar olur, azap çeker'

Belediye Başkanı'ndan seçmene yumruk

Belediye Başkanı'ndan seçmene yumruk

Avrupa şampiyonu hayatını kaybetmişti! 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçtiler

Avrupa şampiyonu hayatını kaybetmişti! 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçtiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.