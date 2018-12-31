BAĞCILAR'DA ÇATI YANGINI - 1

Birkan YILDIZ \/ \u0130STANBUL DHA\nBa\u011fc\u0131lar'da bir binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131nda alevler y\u00fckselirken olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n--------------\n-Yang\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerBuras\u0131 Diyarbak\u0131r! Sular \u00e7ekilince ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Uluda\u011f'da tatilciler kayak pistlerini doldurduYeni y\u0131l\u0131n ilk g\u00fcn\u00fcnde, feribot seferlerine 'poyraz' engeli
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