Bağcılar'da çökme tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da çökme tehlikesi bulunan 5 katlı bina ile çevresindeki bazı apartmanlar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi 1176 Sokak'taki 5 katlı binanın duvarlarında, bitişiğindeki inşaatta yapılan kazı çalışması dolayısıyla çatlaklar oluştu.

Bunun üzerine, söz konusu bina ile çevresindeki bazı apartmanlar güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Polis, belediye ve itfaiye ekipleri, şeritle ulaşıma kapatılan bölgede çalışma yürütüyor.

