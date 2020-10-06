Bağcılar’da kasiyeri öldüren zanlı: "Eski eşimle gönül ilişkisi vardı"

Bağcılar’da marketten çağırdığı kasiyeri kurşun yağmuruna tutan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana gelmiş, Özcan D. (33) isimli şahıs markette kasiyer olan İkram Ö.’yü (31) dışarıya çağırmış ve yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçmıştı. Kurşunların hedefi olan İkram Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, sokaktan geçmekte olan bir kişi de kolundan yaralanmıştı.

Zanlı teslim oldu, "Eski eşimle ilişkisi vardı" dedi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürerken, şüpheli Özcan D. cinayette kullandığı silahla birlikte Tuzla’da polise teslim oldu. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Özcan D., kurşun yağmuruna tuttuğu İkram Ö.’yü eski karısıyla birlikte olduğu için öldürdüğünü iddia etti. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

