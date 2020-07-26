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Bağdat'ta askeri üste patlama! Tüm yollar kapatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2020 19:47 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde yer alan askeri üste patlama meydana geldi.

Bağdat'ta askeri üste patlama! Tüm yollar kapatıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyindeki el-Seyidiye bölgesinde bulunan Sakar Askeri Üssü’nde patlama meydana geldi. Üsten yükselen dumanlar Bağdat’ın birçok yerinden görülürken, patlamanın üssün cephaneliğinde meydana geldiği iddia edildi.

ART ARDA 2 PATLAMA MEYDANA GELDİ

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı, tarafından yapılan açıklamada Bağdat’ın güneyinde yer alan el-Seyidiye bölgesindeki Sakar askeri üssünde art arda 2 patlamanın meydana geldiği duyuruldu.

Güvenlik Ağı, patlamaya ilişkin detaylı bilginin verileceğini aktardı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye giden tüm yollar kapatıldı. (İHA)

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