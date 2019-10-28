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Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 21:00 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağına karşın, binlerce kişi gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı’na akın etti.

Bağdatlı binlerce kişi, ellerinde Irak bayraklarıyla başkentin merkezi Tahrir Meydanı'nı doldurdu.

"BİZİ EVDE TUTAMAZSINIZ"

Göstericiler, sokağa çıkma yasağına tepki göstererek, "Bizi evde tutamazsınız" şeklinde slogan attı.

Göstericiler ayrıca, protestolar sırasında ölenlerin anısına alanda yüzlerce mum yaktı.

Tahrir Meydanı’nın çevresinde konuşlanan güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahalesini sürdürüyor.

irak

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta saat 00.00- 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu.

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

200 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ırak Bağdat protesto

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ırak diye bir ulke kaldı mi ki karışıyor ya ?
bu krizden ancak abd, ingiltere, fransa, almanya israil ve iran pkk, deaş topraklarınızdan atarsanız çıkarsınız yoksa işiniz yaş ekmek dahi bulamayacaksınız gelecekte
Bu gösteriler Yunanistan İspanya yada bir başka Batı Ülkesinde olsaydı; "Bizim gibi koyun değiller, haklarını arıyorlar" diyen Entel koyunlar dökülürdü buraya )
Artık bu insanları korkutarak yönetmek için, Arap masalları yeterli olmuyor. Masallar felsefesi can çekişiyor.
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