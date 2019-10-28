Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Bağdatlı binlerce kişi, ellerinde Irak bayraklarıyla başkentin merkezi Tahrir Meydanı'nı doldurdu.

"BİZİ EVDE TUTAMAZSINIZ"

Göstericiler, sokağa çıkma yasağına tepki göstererek, "Bizi evde tutamazsınız" şeklinde slogan attı.

Göstericiler ayrıca, protestolar sırasında ölenlerin anısına alanda yüzlerce mum yaktı.

Tahrir Meydanı’nın çevresinde konuşlanan güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahalesini sürdürüyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta saat 00.00- 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

200 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

(AA)

