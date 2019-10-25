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Bağdat'ta göstericiler Yeşil Bölge'nin önüne geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 02:27 | Son Güncelleme

Bağdat'ta göstericiler Yeşil Bölge'nin önüne geldi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin önüne geldi.

Yeşil Bölge'ye çıkan Cumhuriyet Köprüsü'nü aşan göstericiler, güvenlik güçlerinin bulunmasına rağmen bölge kapıları önünde toplandı. Göstericiler, hükümet karşıtı slogan attı.

Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmadığı belirtildi.

Irak'ta Yeşil Bölge, hükümet binaları, parlamento ve yabancı diplomatik temsilcilerin merkezi olarak biliniyor.

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Bağdat ırak Yeşil Bölge

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