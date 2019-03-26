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Bağımsız adaydan davullu zurnalı propaganda

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mahmut Karalar yaklaşık 300 davul ve zurna ile mehter takımı eşliğinde miting düzenledi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mahmut Karalar, 300 davul ve zurna eşliğinde seçmenlerinden oy istedi.

Yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Karalar, 81 İl Davulcu Aşiretleri Derneği üyeleri ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda miting düzenledi.

Karalar, mehter takımının yanı sıra 300 davul ve zurnanın yer aldığı mitingde, seçmenlerden oy istedi.

"İnşallah biz kazanırsak Gaziantep bizim davullarımız gibi şen olacak." diyen Karalar, "Seçimi kazandığımızda Gaziantep halkının düğünleri 2 yıl boyunca hediyemiz olacak." vaadinde bulundu.

Mitingde 300'ün üzerinde davulla şenlik havası oluşturmak istediklerini dile getiren Karalar, seçimi kazanacağına inancını ifade etti.

Mitingde daha sonra davul ve zurna eşliğinde eğlenen vatandaşlara, bağımsız aday Mahmut Karalar da katıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu mitingde, vatandaşlar yöresel oyunlar oynadı ve mehter takımı gösteri sundu.

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