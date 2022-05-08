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Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

08.05.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babası Haydar Baş'tan sonra Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye'nin yoğun siyasi gündemine aldırış etmeden ofisinde bilgisayar oyunu oynadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Baş, "Kavgaya gerek yok. Stres atmaya birebir." ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken siyasi isimlerden peş peşe sert açıklamalar gelirken Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan ezber bozan bir paylaşım geldi.

"KAVGAYA GEREK YOK, STRES ATMAYA BİREBİR"

Siyasi isimlerin kavga boyutuna varan tartışmalarına aldırış etmeyen 31 yaşındaki Hüseyin Baş, paylaştığı videoda birinci şahıs nişancı oyunu oynadığı görüldü.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Oyun oynadığı anları sosyal medyadan paylaşan Baş'ın keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.

Video açıklamasına "Kavgaya gerek yok, stres atmaya birebir" yazan Baş'ın paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

DASD

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