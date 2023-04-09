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Bağımsız Türkiye Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu

09.04.2023 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağımsız Türkiye Partisi, 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ya sunuldu. Parti Genel Sekreteri Nuri Kaplan, "Tüm listemizin yaş ortalaması 35." ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.

BTP Genel Sekreteri Nuri Kaplan ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.

Kaplan, aday listenin teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm illerdeki 600 milletvekili adayının listesini YSK'ya teslim ettiklerini söyledi.

Aday listesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kaplan, seçime girecek diğer tüm partilere başarılar diledi.

Kaplan, "Listemiz yüzde 80 oranında 40 yaş altından oluşuyor. Tüm listemizin yaş ortalaması da 35." bilgisini verdi. (AA)

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