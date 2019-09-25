Bağırsağından 6 santimlik balık kılçığı çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 65 yaşındaki İbrahim Yavuz’un ince bağırsağından yaklaşık 6 santim uzunluğunda balık kılçığı çıktı.

Salihli’nin Güneş Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki İbrahim Yavuz, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Tıraş’a başvurdu. Yavuz’un Radyoloji Uzmanı Yusuf Yarar tarafından çekilen batın tomografisi ve yapılan tetkiklerinde, bağırsağında delik tespit edildi. Bağırsağındaki delik nedeniyle acil ameliyata alınan Yavuz, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Tıraş tarafından gerçekleştirilen 2 saatlik operasyon sonucunda sağlığına kavuştu. Hastanın ince bağırsağını balık kılçığının delmiş olduğu belirlendi. Yavuz’un ince bağırsağındaki delik operasyonla onarılırken, bağırsağındaki yaklaşık 6 santim uzunluğundaki balık kılçığı çıkarıldı. Yavuz, yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.

İbrahim Yavuz, bağırsak delinmesine neden olan sazan balığı kılçığını ise ne zaman yediğini hatırlamadığını belirtti. Yavuz, balık yerken bundan sonra daha dikkatli olacağını söyledi.

