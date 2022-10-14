Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya! Tuvaletten çıkmadan önce mutlaka kontrol edin

Bağırsak kanserinin ilk ve en önemli belirtisi hematokezya olabilir. Bağırsak kanseri vakalarının yüzde 90’ında hematokezya görüldü. Uzmanlar bu yüzden bu durum göze çarpan ilk semptom olarak kabul edilir. Bağırsak alışkanlıklarınızdaki değişikliklerden yorgunluğa bağırsak kanserinin birçok belirtisi görülebilir.

BAĞIRSAK KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Londra Genel Pratisyen Hekimi Dr. Angela Rai şunları söyledi: "Bağırsak kanseri Birleşik Krallık'ta en yaygın dördüncü kanserdir ve Birleşik Krallık'ta kansere bağlı ölümlerin ikinci en yaygın nedenidir. Semptomlar gelişmeden erken teşhis edilirse, bağırsak kanseri tedavisinin başarılı olma olasılığı daha yüksektir."

DIŞKIDA KAN GÖRDÜĞÜNÜZ AN DOKTORA KOŞUN

Ölümcül durumu ortaya çıkarabilecek bir işaret, için tuvalete gittiğinizde ortaya çıkıyor. Doktora göre, bağırsak kanserinin "ilk göze çarpan" semptomu, dışkıda kan olarak da bilinen hematokezyadır.

Dışkıda veya tuvalet kağıdında görülebilen kan en önemli belirtidir. Hematokezya, anüsünüze oldukça yakın olan kolonunuzda kanama ile tetiklenir. Dr. Rai şunları ekledi: "Ancak, bu yaygın bir semptomdur ve genellikle hemoroid veya anal fissür gibi diğer durumlardan kaynaklanabilir. Ağrı, kaşıntı ve rahatsızlık gibi hemoroid semptomları olmayan dışkıda kan olması daha çok endişe vericidir. Dışkıdaki kan, dışkıyı daha gevşek hale getirmek için bağırsak alışkanlığında kalıcı bir değişiklik ve bağırsaklarınızı daha sık açmakla ilişkilendirilebilir."



