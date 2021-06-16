Bağırsak sorunlarının arkasında bu hastalık yatabilir! Sakın ihmal etmeyin

İçerisinde gluten bulunan yiyeceklerin tüketilmesiyle ince bağırsakların zarar görmesi sonucunda oluşan çölyak, kronik ve genetik bir hastalık Çocuk yaşta gluten içeren besinlerin tüketimine başlanması, kişinin bu duruma hassasiyetinin olup olmadığını ortaya çıkarır. Başlangıçta halsizlik, kusma ve ishal gibi belirtilerle varlık gösteren hastalık ilerleyen yıllarda daha büyük sağlık sorunlarına zemin hazırlar.

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Gün geçtikçe görülme sıklığı daha da artan çölyak hastalığı; ince bağırsakta buğday, çavdar ve arpa gibi tahıllı gıdaların içerisinde yer alan gluten adlı proteine karşı alerji veya hassasiyet oluşması olarak tanımlanır. Gluteni bir tehdit olarak algılayan bağışıklık sistemi, bu maddenin tüketilmesi durumunda bağırsak hücrelerini yok etmeye başlar ve ince bağırsakta bulunan villus çıkıntıları zarar görür. Bunun sonucunda da bağırsak emilim görevini yerine getiremez. Çölyak hastalığının vücutta varlık göstermesinin ardından bağırsak, yiyeceklerden gerekli olan hiçbir besini alamayacak düzeye gelir.