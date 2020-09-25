Bağırsaklarınız saat gibi işlesin! Her gün 2 adet...

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Yılmaz; bağışıklık sistemi hücrelerinin büyük bir bölümünün bağırsaklarda bulunduğunu, koronavirüs döneminde hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve stres gibi faktörlerin de etkisiyle sindirim sistemimizin özellikle de bağırsaklarımızın olumsuz etkilenebileceğini vurguladı ve bağırsak sağlığını korumanın yollarını anlattı.

SAĞLIKLI BAĞIRSAKLAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Bağırsaklarımızda mikrobiyota adını verdiğimiz ve trilyonlarca bakteriden oluşan bir yapı var. Bu yapı içerisinde yararlı ve zararlı dediğimiz mikroorganizmalar birlikte bulunur. Hareketsizlik, sağlıksız beslenme, stres gibi nedenler mikroorganizmalar arasındaki dengeyi bozarak, bağırsak dostu dediğimiz bakterilerin azalmasına, zararlı bakterilerin de çoğalmasına neden olur. Bu durum, bağışıklık sistemimizin zayıflamasına ve pek çok hastalığın oluşmasına da zemin hazırlar.

Sindirim sistemini etkileyen ve kişilerin yaşam kalitesini bozan önemli barsak problemlerinden biri de kabızlıktır.

KABIZLIĞIN NEDENİ ARAŞTIRILMALIDIR

Kabızlık bir hastalık değil semptomdur. Hareketsizlik, stres ve düzensiz beslenmeye bağlı olarak barsak fonksiyonlarının bozulması sonucu gelişebileceği gibi mekanik nedenler dediğimiz darlık, polip gibi etmenlere bağlı olarak da oluşabilir. Bu nedenle öncelikle kabızlığın hangi nedenlere bağlı olarak geliştiği saptanmalıdır. Dışkı ve kan testlerine ek olarak kolonoskopi ile kalın bağırsakların incelenmesi gerekir. Kolonoskopi yapılamıyorsa radyolojik tetkikler (röntgen, ultrason, tomografi, vs.) yapılabilir.