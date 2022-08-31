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Bağışıklığı güçlendiriyor, ağrıyı anında kesiyor, cinsel gücü artırıyor... C vitamini deposu

31.08.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz kış demeden tüketilen C vitamini deposu sayesinde hastalıklara karşı kendinizi zırh gibi koruyun. Bağışıklığı güçlendiriyor, ağrıyı anında kesiyor, cinsel gücü artırıyor ve daha birçok mucizevi faydası bulunuyor. İbn-i Sina’nın kitabından bahsettiği faydalı besin sayesinde kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Antioksidan açısından zengin, vitamin ve mineral dolu besini ister çiğ isterseniz pişirerek tüketebilirsiniz.

Bağışıklığı güçlendiriyor, ağrıyı anında kesiyor, cinsel gücü artırıyor... C vitamini deposu

Alternatif tıpta sıklıkla kullanılan besin sayesinde bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Doğal ağrı kesici olan sivri biber sayesinde kendinizi hastalıklara karşı zırh gibi koruyabilirsiniz. C vitamini, beta karoten, A vitamini, P vitamini, K vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini ve E vitamini zengini olan sivri biber aynı zamanda antioksidan özelliği yüksek bir sebze olduğundan sağlığınız üzerine çok olumlu etkileri var.

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Migren kaynaklı baş ağrısının dinmesine yardımcı olur. Kaynatılan biberinin buharının koklanmasıyla migrenin etkilerinin azaltılması mümkündür.

CİLT GÜZELLİĞİNDE ETKİLİ

Sarkma ve kırışıklık gibi yaşlanma belirtilerini sivri biber sayesinde en aza indirebilirsiniz. İçeriğinde antioksidan vitaminler olduğu için yaşlanmayı geciktirir, enfeksiyonlara karşı vücudu korur, vücudumuzun temizlenmesinde yardımcıdır.

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İBN-İ SİNA’NIN SİVRİ BİBER HAKKINDA YAZDIKLARI

İbn-i Sina, doğadaki besinlerin özelliklerini konu aldığı kitabında sivri bibere de yer vermiştir. Soğuk hastalıklarında etkili olduğunu belirttiği sivri biberin aynı zamanda gündüz körlüğüne faydalı olduğunu yazmıştır. İbn-i Sina aynı zamanda sivri biberin cinsel gücü arttırdığını belirtmiştir.

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SİVRİ BİBERİN FAYDALARI

  • Enerji veren sivri biber kilo vermek isteyenlerin favorisi. Tok tutar.
  • Bağırsak sağlığına iyi geliyor.
  • İçerdiği zengin A ve C vitaminleri sayesinde katarakt hastalığı görülme riskini düşürüyor.
  • Migren ataklarının azalmasında yardımcı oluyor.
  • Antioksidan özelliği ile hastalıklara karşı koruyarak virüs ve bakterilerin vücuttaki etkilerini azaltıyor.
  • Gaz sıkışması, hazımsızlık gibi problemlerin önüne geçiyor.
  • Karnosik asit içeren yeşil biber, sinir hücrelerinin sayısını arttırarak hafızayı güçlendiriyor.
  • Ciltte oluşan kırışıkları önleyerek daha genç bir görünüm ve parlak bir cilt kazandırıyor.


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ibni sina sivri biber
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