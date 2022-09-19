Bağışıklığınızı Güçlendirin! Korona Virüs ile Savaşan 6 Savaşçı Bitki

Peki korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek nasıl mümkün oluyor? Bu noktada doğanın bizlere sunduğu mucizeler önem arz ediyor. Covid-19 korunma yolları arasında yer alan savaşçı bitkiler; bağışıklık sistemimizi güçlendirirken, aynı zamanda pek çok faydayı da vücudumuza sağlıyor. Sizler için korona virüs ile savaşmanızı sağlayan 6 savaşçı bitkiden bahsettik! İşte detaylar…
Doğanın Mucizesi Zerdeçal
Bağışıklık güçlendirici besinler arasında ilk sırada yerini ‘’zerdeçal’’ alıyor… Hint safranı olarak da bilinen zerdeçal; hafif acımsı tadı, turuncu rengini anımsatan hoş rengi ile öne çıkıyor. Doğada bulunan en güçlü ‘’antienflamatuar’’ olan zerdeçal, iltihabi reaksiyonları ciddi oranda önlüyor… Peki zerdeçalın faydaları neler?
Zerdeçaldan maksimum fayda alabilmeniz için zerdeçalı harlı ateşte pişirmeniz gerekiyor. Böylelike zerdeçalda bulunan kurkumin maddesini aktif hale getirebilirsiniz. Zerdeçal tüketimi sırasında tüketim miktarına da dikkat etmelisiniz. Kök şeklindeki zerdeçalı günde 3 gram, toz halindeki zerdeçalı ise bir çay kaşığı miktarında tüketebilirsiniz.
Sağlığınızı Ekinezya ile Koruyun
Oldukça popüler bir bitki olan ekinezyanın gribal enfeksiyonlar üzerindeki iyileştirici etkisi önem arz ediyor. Papatya ailesinde yer alan, otsu bitki ekinezya; bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Sindirim sistemine de pek çok faydası bulunan ekinezyanın sağlığa yararları şu şekilde sıralanıyor…
Doğal Antibiyotik Sarımsak
Bağışıklığı güçlendiren besinlerden bahsedip de sarımsağı ele almamak olmaz! Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Mısır’daki eski mezarlarda dahi izlerine rastlanan sarımsak, Çin sınırlarında doğal ilaç yapımında kullanılıyor. Adeta bir ilaç konumunda yer alan sarımsak, keskin bir tada sahip. Pek çok vitamin ve minerali bünyesinde barındıran sarımsağın faydaları;
Her Derde Deva Çörekotu
Tarihi oldukça eskiye dayanan çörek otu, vücuda sağladığı faydalar ile her dâim popüler olmayı başarıyor. Ham, dövülmüş ve yağ formuna getirilmiş çörekotu çeşitlerinin faydaları şu şekilde sıralanıyor…
Antioksidanın Gücü: Zeytin Yaprağı
Dünyada bulunan en kutsal besinlerden biri hiç şüphesiz ‘’zeytin’’dir. Geçmiş zamanlardan bu yana alternatif tıbbın gelişmesini sağlayan zeytin, yapraklarında bulunan faydalar ile de dikkat çekiyor. Yüksek miktarda antibakteriyel özelliğe sahip olan zeytin yaprakları, bağışıklık sisteminin gelişmesine de doğrudan etki ediyor. Covide karşı da oldukça etkili olduğu bilinen zeytin yaprağının çayını hazırlayabilirsiniz. Zeytin yaprağı çayını hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler:
Önceden kaynatıp ardından dinlendirdiğiniz 200 ml miktarındaki suyun içerisine kurutulmuş zeytin yapraklarını atın. Zeytin yaprağı çayının demlenmesi için yaklaşık 10 dakika yeterli olacaktır. Çay içerisinde bulunan zeytin yapraklarını süzebilir, çayınızı ılık bir şekilde tüketebilirsiniz.
Zeytin yaprağı çayını hazırladık. Peki zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir? İşte detaylar…
Öksürükten Kurtulmaya Yardımcı: Kekik
Bağışıklık güçlendirici yiyecekler arasında ‘’kekik’’de bulunuyor. Özellikle pandemi döneminde adını duyurmayı başaran kekik, insan vücuduna sağladığı faydalar dolayısı ile önem arz ediyor. Kekiği dilerseniz yemeklerinize ilave edebilir, dilerseniz kekik çayı şeklinde tüketebilirsiniz. Kekiğin faydaları ise şu şekilde sıralanıyor…
Korona Virüsten Etkilenmemek İçin Nasıl Beslenmeliyiz?
Korona virüsten etkilenmemek için beslenme düzeninize önem vermeniz gerekiyor. Bu noktada özel bir beslenme planı oluşturmanız tavsiye ediliyor. Korona virüsten etkilenmemeniz için şu şekilde beslenmeniz gerekiyor:
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