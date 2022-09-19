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Bağışıklığınızı Güçlendirin! Korona Virüs ile Savaşan 6 Savaşçı Bitki

19.09.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılının Mart ayından bu yana hayatımızda yer edinen koronavirüsün etkileri hâlâ sürüyor. Düzenli olarak açıklanan vaka sayıları, pek çok insanı tedirgin ediyor. Aşıların varlığı bu süreci ne kadar hafifletse de, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirme faktörü hala oldukça önemli bir noktada yer alıyor.

Bağışıklığınızı Güçlendirin! Korona Virüs ile Savaşan 6 Savaşçı Bitki

Peki korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek nasıl mümkün oluyor? Bu noktada doğanın bizlere sunduğu mucizeler önem arz ediyor. Covid-19 korunma yolları arasında yer alan savaşçı bitkiler; bağışıklık sistemimizi güçlendirirken, aynı zamanda pek çok faydayı da vücudumuza sağlıyor. Sizler için korona virüs ile savaşmanızı sağlayan 6 savaşçı bitkiden bahsettik! İşte detaylar…

Doğanın Mucizesi Zerdeçal

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Bağışıklık güçlendirici besinler arasında ilk sırada yerini ‘’zerdeçal’’ alıyor… Hint safranı olarak da bilinen zerdeçal; hafif acımsı tadı, turuncu rengini anımsatan hoş rengi ile öne çıkıyor. Doğada bulunan en güçlü ‘’antienflamatuar’’ olan zerdeçal, iltihabi reaksiyonları ciddi oranda önlüyor… Peki zerdeçalın faydaları neler?

  • Bağışıklı sistemini güçlendirerek covide karşı çok daha dayanıklı bir hâle gelmenizi sağlıyor.
  • Uzun vadede kullanımda kolestrolü düşürmesi ile biliniyor.
  • Covid sonrası oluşan eklem ağrılarını azaltıyor.
  • Kan şekerini dengede tutuyor.

Zerdeçaldan maksimum fayda alabilmeniz için zerdeçalı harlı ateşte pişirmeniz gerekiyor. Böylelike zerdeçalda bulunan kurkumin maddesini aktif hale getirebilirsiniz. Zerdeçal tüketimi sırasında tüketim miktarına da dikkat etmelisiniz. Kök şeklindeki zerdeçalı günde 3 gram, toz halindeki zerdeçalı ise bir çay kaşığı miktarında tüketebilirsiniz.

Sağlığınızı Ekinezya ile Koruyun

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Oldukça popüler bir bitki olan ekinezyanın gribal enfeksiyonlar üzerindeki iyileştirici etkisi önem arz ediyor. Papatya ailesinde yer alan, otsu bitki ekinezya; bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Sindirim sistemine de pek çok faydası bulunan ekinezyanın sağlığa yararları şu şekilde sıralanıyor…

  • Covid sonrası oluşan şişkinlik ve kızarıkların iyileşmesini sağlıyor. Ekinezya, doku tahrişini azaltma özelliği ile de dikkat çekiyor.
  • Vücuttaki koruyucu hücreleri artırıyor ve hücre sağlığını destekliyor.
  • Kandaki oksijen seviyesini artırıyor.
  • Ağız sağlığını destekleyerek virüse yakalanma ihtimalinizi azaltıyor.
  • Üst solunum sağlığını destekleyerek daha rahat bir şekilde nefes almanızı sağlıyor.

Doğal Antibiyotik Sarımsak

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Bağışıklığı güçlendiren besinlerden bahsedip de sarımsağı ele almamak olmaz! Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Mısır’daki eski mezarlarda dahi izlerine rastlanan sarımsak, Çin sınırlarında doğal ilaç yapımında kullanılıyor. Adeta bir ilaç konumunda yer alan sarımsak, keskin bir tada sahip. Pek çok vitamin ve minerali bünyesinde barındıran sarımsağın faydaları;

  • Sarımsak enerji verici etkisi ile biliniyor. Covid sırasında ve sonrasında oluşan halsizliği giderici özelliği bulunuyor.
  • Afrodizyak etkisi ile cinsel performansı artırdığı biliniyor.
  • Yutulduğu takdirde saçlarda oluşan dökülmeyi azaltıyor.
  • Covid gibi hastalıklara karşı iltihap giderici özelliği bulunuyor.
  • Hazmı kolaylaştırarak sindirim sistemine olumlu etkilerde bulunuyor.
  • Kanın kolayca sulanmasını sağlayarak covidin etkilerini en aza indiriyor.
  • Hücre ölümlerini azaltarak bedenin dinç ve diri kalmasını sağlıyor.

Her Derde Deva Çörekotu

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Tarihi oldukça eskiye dayanan çörek otu, vücuda sağladığı faydalar ile her dâim popüler olmayı başarıyor. Ham, dövülmüş ve yağ formuna getirilmiş çörekotu çeşitlerinin faydaları şu şekilde sıralanıyor…

  • Öksürük kesici özelliği sayesinde covid geçiren kişilerin öksürüğünün önemli ölçüde azalmasını sağlıyor.
  • Covid sonrası oluşan hücre hasarlarını onarıyor.
  • Sindirim sistemini destekliyor.
  • Kadınlık hormonunu güçlendirerek erken menopoz ihtimalini önlüyor.
  • İdrar söktürücü etkisi ile böbreklerin temizlenmesini sağlıyor.
  • Romatizma hastalıklarının iyileşmesine yardımcı oluyor.
  • Bağışıklığı güçlendirerek gribal enfeksiyonlara karşı vücutta kalkan görevi görüyor.
  • Covid geçirirken oluşan baş ağrılarını önemli ölçüde azaltıyor.

Antioksidanın Gücü: Zeytin Yaprağı

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Dünyada bulunan en kutsal besinlerden biri hiç şüphesiz ‘’zeytin’’dir. Geçmiş zamanlardan bu yana alternatif tıbbın gelişmesini sağlayan zeytin, yapraklarında bulunan faydalar ile de dikkat çekiyor. Yüksek miktarda antibakteriyel özelliğe sahip olan zeytin yaprakları, bağışıklık sisteminin gelişmesine de doğrudan etki ediyor. Covide karşı da oldukça etkili olduğu bilinen zeytin yaprağının çayını hazırlayabilirsiniz. Zeytin yaprağı çayını hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler:

  • 5 adet kurutulmuş zeytin yaprağı
  • 200 ml kaynar su

Önceden kaynatıp ardından dinlendirdiğiniz 200 ml miktarındaki suyun içerisine kurutulmuş zeytin yapraklarını atın. Zeytin yaprağı çayının demlenmesi için yaklaşık 10 dakika yeterli olacaktır. Çay içerisinde bulunan zeytin yapraklarını süzebilir, çayınızı ılık bir şekilde tüketebilirsiniz.

Zeytin yaprağı çayını hazırladık. Peki zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir? İşte detaylar…

  • Kandaki iltihabı temizliyor.
  • Cilt hücrelerini yeniliyor.
  • Kandaki şeker miktarını düzenliyor.
  • Kanser riskini önlüyor.
  • Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.
  • Solunum yolları enfeksiyonu sonucu oluşan hasarları azaltıyor.

Öksürükten Kurtulmaya Yardımcı: Kekik

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Bağışıklık güçlendirici yiyecekler arasında ‘’kekik’’de bulunuyor. Özellikle pandemi döneminde adını duyurmayı başaran kekik, insan vücuduna sağladığı faydalar dolayısı ile önem arz ediyor. Kekiği dilerseniz yemeklerinize ilave edebilir, dilerseniz kekik çayı şeklinde tüketebilirsiniz. Kekiğin faydaları ise şu şekilde sıralanıyor…

  • Sahip olduğu antioksidan ve pelifoneller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
  • Sinirleri yatıştırarak sakinleştirici bir etki yaratıyor.
  • Öksürüğü dindirerek solunum yollarını rahatlatıyor.
  • Mideyi koruyor ve bağırsak sağlığını destekliyor.

Korona Virüsten Etkilenmemek İçin Nasıl Beslenmeliyiz?

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Korona virüsten etkilenmemek için beslenme düzeninize önem vermeniz gerekiyor. Bu noktada özel bir beslenme planı oluşturmanız tavsiye ediliyor. Korona virüsten etkilenmemeniz için şu şekilde beslenmeniz gerekiyor:

  • Yeşil yapraklı sebzeleri günde 4-5 porsiyon olacak şekilde tüketmelisiniz.
  • Meyve tüketimini aksatmamalısınız.
  • Gün içerisinde en az 2.5 litre su içmelisiniz.
  • Faydalı bitki çaylarını düzenli olarak tüketmelisiniz.
  • Gerekirse vitamin takviyesi almalısınız.
  • İşlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmalısınız.

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sağlıklı beslenme sağlıklı yaşam covid 19 sağlık
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