HABER
  4. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerle gripten korunun!

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerle gripten korunun!

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

Kış aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren grip karşısında en önemli koruyucunuz ilaçlardan çok tükettiğiniz besinler oluyor. Kışın gripten korunmak için soğuk havada dışarı çıkmayan, kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyen ve temastan kaçınan kişiler tüketeceği bu besinlerle gripten korunabilirler. İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirerek gripten korunmak için tüketmeniz gerekenler...

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerle gripten korunun!

Memorial Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Pınar Balcı, kuvvetli bir bağışıklık sistemi için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

AŞILARINIZI İHMAL ETMEYİN

Özellikle 65 yaş üzerinde olan, diyabet, KOAH ve kalp hastalığı bulunan kişilerin enfeksiyonlara yakalanma riski daha fazladır. Bu gruptaki kişilerin kış gelmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Grip aşısı gibi aşı uygulamaları, primer hastalıkların tedavi planları ve mineral vitamin destek takviyeleri acısından öneri alınması, kışın daha rahat geçirilmesi bakımından önemlidir.

KANSIZLIK İÇİN KEÇİBOYNUZU

Demir eksikliği ve anemi gibi nedenler bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilmektedir. Sık sık hastalanan, uzun sürede iyileşemeyen kişilerde kansızlık veya vitamin eksikliği görülebilmektedir. Kadınlarda demir eksikliğine bağlı kansızlığa daha sık rastlanmaktadır. Kırmızı et, baklagiller gibi gıdalarla demir açısından zengin beslenmek faydalı olabilir. Keçiboynuzu da demir açısından zengin bir besindir. Keçiboynuzu unu ile yapılmış atıştırmalıklar ya da günlük 1-2 tatlı kaşığı keçiboynuzu özütü tüketilebilir.

EGZERSİZLE DOĞAL AŞI ETKİSİ

Uzun dönem düzenli egzersiz, yoga veya meditasyon yapanların bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğu ve daha az enfeksiyona yakalandıklarını gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Kış rehavetine kapılmadan düzenli spor yapmak, doğal aşı etkisi sağlayabilmektedir.

ÇİFTLİK SOMONU YERİNE HAMSİYİ TERCİH EDİN

Omega-3 bağışıklık sistemi üzerinde yüksek etkisi olan takviyelerin başında gelmektedir. Küçük ve derin su balığı olmayan hamsi, istavrit, sardalya gibi deniz balıkları marketlerde satılan çiftlik somonlarından çok daha zengin omega- 3 alternatifleridir. Haftada 3-4 kez 100-150 gr. hamsi tüketmek bağışıklık sistemi üzerinde olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. Bunun yanında omega- 3 yağ asitlerinden EPA ve DHA desteği günde 2-3 gr olmak üzere alınabilir. Bu takviyeler için mutlaka doktora danışılmalıdır.

SİGARA ENFEKSİYON HASTALIKLARINA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Sigara içenler başta solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere enfeksiyon hastalıklarına karşı daha riskli gruptadır. Sigara içenlerin solunum yolu epitelinin bütünlüğü ve daha hızlı iyileşmesi için A ve C vitamininden zengin beslenmeleri gerekmektedir. Havuç, bal kabağı ve yeşil yapraklı sebzeler iyi birer A vitamini deposudur. Sigara içen ve ateşli hastalık geçiren kişilerin günlük C vitamini ihtiyacı ortalama 5-10 kat artmaktadır. Portakal, limon ve biber önemli C vitamini kaynaklarıdır.

ANTİOKSİDAN ALIMI İÇİN KUŞBURNU DENEYİN

Ülkemizde her mevsimde bulunması mümkün olan kuşburnunda, limondan 5 kat daha fazla C vitamini bulunmaktadır. Kuşburnu, içerdiği likopen sayesinde de çok güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sisteminin dostu olarak nitelendirilen kuşburnunun katkısız olan özütünü ya da bitki çayını tüketmek gerekir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ SU TERESİ İLE GÜÇLENDİRİN

Su teresi güçlü bir anti bakteriyeldir. Soğuk algınlığında kullanılabilir. İdrar yolları için dezenfektandır. Taze otunda A,D,E vitaminleri ve askorbik asit mevcuttur. Çok güçlü bir antioksidan olan su teresinin günlük diyete dahil edilmesi bağışıklık sistemini güçlü tutmak için faydalıdır.

SAĞLIKLI YAĞLARLA BESLENİN

Yapılan bilimsel çalışmalar sağlıklı yağların ağırlıklı tüketildiği ketojenik beslenme ve aralıklı oruç denilen intermittent fasting tarzı beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ortaya koymaktadır. Olabildiğince rafine şekerden uzak kalmak ve günlük diyete zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağları katmanın hücresel düzeyde bağışıklık sistemi üzerinde iyileştirici olduğu bilinmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
Bunu yaptıranlar dikkat! Öyle bir hastalığı yol açıyormuş ki...Bunu yaptıranlar dikkat! Öyle bir hastalığı yol açıyormuş ki...
Marifet yağdaymış! Kışın cildinizi korumak istiyorsanız...Marifet yağdaymış! Kışın cildinizi korumak istiyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
grip gribal hastalıklar bağışıklık sistemi

En Çok Okunan Haberler

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ceren Özdemir davasında karar!

Ceren Özdemir davasında karar!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tırnak mantarı neden olur? Tırnak mantarı tedavisi nasıl olur?

Bunu yaptıranlar dikkat! Öyle bir hastalığı yol açıyormuş ki...

Cilt bakımı kış aylarında daha da önem kazanıyor!

Marifet yağdaymış! Kışın cildinizi korumak istiyorsanız...

Dental lazer nedir? Diş eti ön planda olanlar dikkat!

Gülümsemeyi engelleyen tek sorun beyaz dişler değilmiş!

Manisa'da inanılmaz olay! Safra kesesinden bin 122 taş çıkarıldı

Manisa'da inanılmaz olay! Safra kesesinden bin 122 taş çıkarıldı

Meme kanserinden korunma yolları! Meme kanserinde elle kontrol

Ayna karşısında bunu yaparsanız...

İlaç almak için eczaneye gitti, büyük şok yaşadı

İlaç için eczaneye gitti, şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.