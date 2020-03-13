Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenler

Bağışıklık (immün) sisteminin önemine dair bilgilendirme yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, "Özellikle salgın hastalıklar denilince ilk olarak aklımıza bağışıklık sistemi geliyor. Bağışıklık sistemi olmasaydı, bedenlerimiz bakteriler, virüsler, parazitler ve daha fazlasına karşı saldırıya açık halde olacaktı. Korona virüsü gibi salgın ve bütün hastalıklarla adeta savaşan, bağışıklık sistemini güçlendirmek çok önemlidir" dedi.

Bağışıklık sistemi ile ilgili bilgi veren Akay, "Bağışıklık sistemi 'mikrop' diye tanımlanan, vücudumuzda enfeksiyona yol açan virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi mikroorganizmaların zarar verici etkilerine karşı kişiyi koruyan, savunma sistemidir. Bağışıklık sistemi hücreler ve organlar-dokulardan oluşur. Bu hücreler; nötrofil, monosit, lenfosit, dendritik hücre olarak adlandırılır. Organ-dokular, lenf bezleri, timus bezi, kemik iliği, dalak, lenf sistemi, barsak-solunum sistemi-ve derideki lenfoid yapılar olarak sayılabilir. Bağışıklık sistemini oluşturan bu hücre ve organlar birlikte muhteşem bir iş birliği içinde çalışmaktadırlar. Bu sisteminde düzgün çalışması için yapmamız gerekenler bir takım uyarıları da dikkate almak lazım. Özellikle beslenme, spor ve uyku bağışıklık sistemi için önemlidir. Sağlıklı yaşam stratejilerini belirlemeli ve öncelikli amacınız sağlıklı bir yaşam tarzı olmalıdır" diye konuştu.