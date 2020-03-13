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Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenler

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2020 15:46 | Son Güncelleme

Koronavirüs gibi salgın hastalıklar ile savaşmak için güçlü bağışıklık sisteminin önemli rol oynadığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz Akay,Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmak gerektiğini anlattı.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenler

Bağışıklık (immün) sisteminin önemine dair bilgilendirme yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, "Özellikle salgın hastalıklar denilince ilk olarak aklımıza bağışıklık sistemi geliyor. Bağışıklık sistemi olmasaydı, bedenlerimiz bakteriler, virüsler, parazitler ve daha fazlasına karşı saldırıya açık halde olacaktı. Korona virüsü gibi salgın ve bütün hastalıklarla adeta savaşan, bağışıklık sistemini güçlendirmek çok önemlidir" dedi.

Bağışıklık sistemi ile ilgili bilgi veren Akay, "Bağışıklık sistemi 'mikrop' diye tanımlanan, vücudumuzda enfeksiyona yol açan virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi mikroorganizmaların zarar verici etkilerine karşı kişiyi koruyan, savunma sistemidir. Bağışıklık sistemi hücreler ve organlar-dokulardan oluşur. Bu hücreler; nötrofil, monosit, lenfosit, dendritik hücre olarak adlandırılır. Organ-dokular, lenf bezleri, timus bezi, kemik iliği, dalak, lenf sistemi, barsak-solunum sistemi-ve derideki lenfoid yapılar olarak sayılabilir. Bağışıklık sistemini oluşturan bu hücre ve organlar birlikte muhteşem bir iş birliği içinde çalışmaktadırlar. Bu sisteminde düzgün çalışması için yapmamız gerekenler bir takım uyarıları da dikkate almak lazım. Özellikle beslenme, spor ve uyku bağışıklık sistemi için önemlidir. Sağlıklı yaşam stratejilerini belirlemeli ve öncelikli amacınız sağlıklı bir yaşam tarzı olmalıdır" diye konuştu.

'BESLENME, SPOR,UYKU'

Yüksek proteinli meyve ve sebzeler tüketmek gerektiğinin altını çizen Akay, "Sağlıklı beslenin ve sigara içmeyin. Yüksek proteinli meyve ve sebzeler tüketin. Bol meyve özellikle C vitamini içeriği yüksek portakal mandalina kivi, sebzelerden koyu yapraklı sebzeler maydanoz dereotu roka nane ıspanak, fındık ceviz badem omega 3 kaynaklı yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Düzenli egzersiz yapın, sağlıklı kilo verin, alkol kullanıyorsanız bırakın, yeterli uyku uyuyun, ellerinizi sık sık yıkamak ve etleri iyice pişirmek gibi enfeksiyonları önleyici tedbirleri alın ve stresten uzak durun veya en aza indirmeye çalışın. Bunları da yaparken mutlaka uzman doktor desteği alın" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bağışıklık sistemi koronavirüs

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