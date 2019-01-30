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Bağışıklık sisteminizi böyle koruyabilirsiniz

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 20:12 | Son Güncelleme

Dr.Fevzi Özgönül, “Sindirim sistemimiz için faydası büyük olan probiyotikler, vücudumuzda bizim için çalışan küçük dostlardır” dedi.Dr.Fevzi Özgönül, probiyotiklerin faydaları neler?

Dr.Fevzi Özgönül, “Sindirim sistemimiz için faydası büyük olan probiyotikler, vücudumuzda bizim için çalışan küçük dostlardır” dedi.
Dr.Fevzi Özgönül, probiyotiklerin faydaları neler? Bağışıklık sistemimiz ile bağlantısı ne? Faydası olduğu kadar zararı da var mı? Ve Probiyotikler ile ilgili tüm bilinmeyenler konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.
“Probiyotik bakteriler mide asidine dayanıklı,bağırsak yüzeyine tutunabilen ve orada üreyebilen güçlü ve yararlı dost bakterilerdir” diyen Dr.Fevzi Özgönül, “Doğada doğal seleksiyon adı verilen bir eleme yöntemi vardır. Hayvanlar arasında doğa şartlarına en iyi uyum sağlayan ve en güçlülerin hayatta kaldığı bir sınavdır doğal seleksiyon. Böylece o sürünün çok güçlü olarak hayatına devam edebilmesine olanak sağlanır. Doğal probiyotikler de yiyecekler ile alındığında aralarında, mide asit bariyeri, pankreas ve safra asitleri bariyerinden geçebilen en güçlülerin bağırsak florasında yaşama şansı olduğu bir doğal seleksiyon mevcuttur.Besin takviyesi olarak üretilen probiyotiklerde; 2,5 ila 100 milyara kadar bakteri bulunduran destekler mevcuttur” diye konuştu.
Dr.Fevzi Özgönül, probiyotikleri neden kullanmalıyız konusunda ise şunları kaydetti; “Yoğurt ve peynir cinsi gıdalar yaşayan gıdalardır. Yani süt bu tür bakteriler ile mayalandığında, sen bir yere kadar üre ve yoğurt yap sonra bekle, dinlenmeye geç denilemez. Fakat içerisine konan katkı maddeleri bu etkiyi oluşturabiliyor. Böylece biz o yoğurtları yediğimizde eskisi kadar güçlü probiyotik etki göremiyoruz.
İş böyle olunca da sağlıklı ve güçlü bir bağırsak sistemi için bu tür dost bakterileri dışarıdan maya olarak vücudumuza almamız gerekiyor.
Toz (şase) içerikli takviyeler, doğal seleksiyondan geçerek en güçlülerin bağırsak florasına ulaştığı desteklerdir.
Kapsül olanlar ise, doğal seleksiyona uğramadan güçlü ve güçsüz tüm bakterileri bağırsağa taşır ki bu doğa için çok sağlıklı bir eleme değildir.”
“Bu güçlü ve yararlı dost bakterileri doğal kaynaklardan (Turşu, ev yoğurdu, peynir, sirke vb. ) alabildiğiniz gibi , özel koşullarda dünyada birkaç merkezde üretilebilen, patentli ve tarım bakanlığı izni ile satılan yerlerden de alabilirsiniz” diyen Dr.Fevzi Özgönül, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Sağlıklı bir sindirim sistemi için özellikle ilk bir ay boyunca, her gece toz veya kapsül şeklinde ama benim önerim toz probiyotik tüketebilirsiniz. Böylece sindirim sisteminin en önemli kısmı olan bağırsakların iç yapısında dost bakterilerden bir flora oluşturup sindirim sisteminizi ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmiş olursunuz. Bir ayın sonrasında gerekirse gün aşırı veya 2-3 günde bir bu toza devam edebilirsiniz.
Doğru bir beslenme programı ile probiyotikler hem bağışıklık sistemimizi güçlendirir hem de bedenimizin yeniden yapılanmasına yardımcı olarak bedenen sıkılaşmamızı ve kilo problemlerimizden kurtulmamızı sağlarlar. Bunun olabilmesi için ,besleyici değeri yüksek olan yiyecekleri gündüz yememiz ve tam doymamız gerekir. Bu küçük dost canlılar bizi bir çok hastalıktan da koruyucu etki gösterirler.
Probiyotik bakteriler normal sindirim sisteminin bir parçası olduklarından güvenli kabul edilirler. Ama probiyotikleri kullanmadan önce mutlaka güvendiğiniz bir uzmana danışın ve bunların da kişiye özel farklı etkilerinin olabileceğini unutmayın.”

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