Samsun’da beyin ölümü gerçekleşen Rıza Bakır’ın bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

Samsun’un Alaçam ilçesinde yaşayan Rıza Bakır (59), 1 Mayıs’ta beyin kanaması geçirdi. 5 Mayıs’ta beyin ölümü gerçekleşen Bakır’ın ailesi organların bağışlanmasını kabul etti. Ardından yapılan operasyon ile karaciğer Ordu’nun Ünye ilçesindeki kadın bir hastaya, böbreklerin biri Ankara diğer de Erzurum’da organ bekleyen hastalara nakledildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Rıza Bakır’ın cenazesi Alaçam Yenice aile kabristanlığında öğle namazını müteakip kınan cenaze namazının ardından defnedildi.



