KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Bahar alerjisi masum değil! Çocuğunuzun öksürüğü alerji habercisi olabilir! Uzmanlar uyarıyor: "Çocuğunuzun alerjisini hafife almayın"

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarda alerjik hastalıkların görülme sıklığı artış gösteriyor. Uzmanlar, tedavi edilmeyen alerjik belirtilerin ciddi enfeksiyonlara zemin hazırlayabileceği konusunda aileleri uyarıyor. Çocuk Alerji Uzmanı Dr. Demet Hafızoğlu, mevsimsel alerjilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgularken, doğru tanı ve etkili tedavi için alerji testlerinin önemine dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde...

Bahar alerjisi masum değil! Çocuğunuzun öksürüğü alerji habercisi olabilir! Uzmanlar uyarıyor: "Çocuğunuzun alerjisini hafife almayın"

Mevsimsel alerjinin toplumda sıklıkla görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Hafızoğlu, ilkbahar mevsimiyle birlikte başlayıp sonbahara kadar bireyleri etkilediğini söyledi.

4659184

ALERJİK BELİRTİLER NELERDİR?

Alerjik belirtilerin gözde kaşınma, batma, yanma, sulanma şeklinde olabileceğini dile getiren Hafızoğlu, "Göz dışında burunda tıkanıklık, sık hapşırma atakları, kaşıntı, burunda çekme ya da burun akıntısı şeklinde kendini belli edebilir. Geniz akıntısı öksürüğe neden olabilir. Çocuk yattığında öksürük ataklarıyla kalkmasına neden olabilir. Sürekli burun tıkanıklığı çocuğun uyku kalitesini, genel sağlığını ve hayat kalitesini bozacak şekilde sorunlara neden olabilir" dedi.

iStock-1724051248

"SABAH DEĞİL ÖĞLEDEN SONRA EVİMİZİN PENCERELERİNİ AÇIP HAVALANDIRMALIYIZ"

Polen alerjisi olan bireylerin dikkat etmesi gereken hususları sıralayan Hafızoğlu, "Özellikle bahar mevsiminde rüzgarlı havalarda parkta oynadıktan sonra eve gelince ellerimizi ve yüzümüzü yıkamalıyız. Mümkünse duş alabiliriz. Üzerine sinen polenlerin rahatsız etmemesi adına kıyafetlerimizi değiştirmeliyiz. Bunu mutlaka öneriyoruz. Polen yoğunlukla sabah vakitlerinde havada en yüksek oluyor. Bu nedenle sabah değil de öğleden sonra evimizin pencerelerini açıp havalandırmayı öneriyoruz. Polen zamanında nazal yıkama dediğimiz burunda özel aparatlarla sinüs yıkaması yapılması da alerjik nezleli çocuklarda o alerjenleri mekanik yıkama yaparak rahatlatma sağlanacaktır" dedi.

DOĞRU TEDAVİ ÖNEMLİ

Alerjinin tedavi edilmediğinde sık enfeksiyon tablolarına neden olduğunun altını çizen Hafızoğlu, "Sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu, sinüzit, kulak veya boğaz iltihabı gibi durumları da tetikleyebilir. Alerjik nezlesi olan hastaların genelinde eşlik eden alt solunum yollarını ilgilendiren tekrarlayan bronşitler ya da astım atakları da olabilir. Bu gibi durumlar açısından da alerjinin düzgün bir şekilde tedavi alt solunum yollarını da rahatlatacaktır. Bu nedenle çocukların ebeveynleri olarak gereken durumlarda alerji bölümüne başvurarak tetkik edilmesini öneririz" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_723ec9487d30fd0de5e489680c2c4c20

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyada bir ilk! Dünyada bir ilk!
35 yaş üstü kadınlar dikkat!35 yaş üstü kadınlar dikkat!

Anahtar Kelimeler:
bahar alerjisi polen alerjisi çocuk sağlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.