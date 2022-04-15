Bahar ve yaz ayları boyunca sürekli tatilde gibi giyinmek isteyenlere ürün önerileri

Baharın gelmesiyle uyanan doğa, bizim de pozitif enerjiyle dolmamızı sağlıyor. Tabii kış boyu özlemi çekilen yaz tatili de bir yandan hepimizi heyecanlandırmaya başladı bile. Siz de kışın kasvetli havasından sıyrılıp yazın tatil modunu her daim yaşamak istiyorsanız ve buna uygun kıyafetler arıyor ama bulamıyorsanız üzülmeyin. Gömlekten eteğe, şapkadan elbiseye birbirinden güzel ürünleri ele aldığımız yazımızı incelmeye hazır mısınız? Cevabınız "Evet" ise hoş görünümleri ile sizi kendine hayran bırakacak kıyafetlere hep beraber bakalım.

1. Zarif görünümüyle Uusollecy Gömlek

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bahar ve yaz aylarında tercih edebileceğiniz Uusollecy Gömlek, oversize model sevenleri kendine hayran bırakıyor. Esnek kumaşı sayesinde rahat hareket imkânı veren ürün, nefes alan yapısıyla sıcak havalarda serin ve kuru kalmanızı sağlıyor. Kısa kol tasarımlı giysi, yumuşak dokusuyla teninizde hoş bir his uyandırıyor. Ayrıca ürün geniş yapısı sayesinde fazlalıklarınızı kapatmanıza yardımcı oluyor. Gündelik yaşamda giyebileceğiniz gömleği dilerseniz özel günlerde de tercih edebilirsiniz. Ürünü kot şort, açık renk babet ve şık bir kol çantası ile kombinleyebilirsiniz.

2. Nefes alan yapısıyla B3ANTLP Pablo Şort

Yaz ve bahar aylarında tatil modunda giyinmek istiyorsanız B3ANTLP Pablo Şort'a göz atmalısınız. Yumuşak doku ketenden elde edilen ürün, teninizde hoş bir his bırakıyor. Konforlu yapısı sayesinde gün boyu rahat ettiriyor. Nefes alan tasarımıyla sıcak havalarda kuru ve serin tutuyor. Güzel görünüme sahip ürünü ister günlük hayatta ister özel günlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Şortun cepleri anahtar ve cüzdan gibi küçük eşyaları yanınızda taşımanız için gereken alanı sunuyor. Dayanıklı yapısıyla şortu uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Ürünü beyaz oversize bir gömlek ve spor ayakkabı ile tercih edebilirsiniz.

Amazon’da ‘Bahar Fırsatları’ başladı! Yüzlerce üründe büyük fırsatları kaçırmayın!

3. Kombinleri tamamlayan COSDREAMER Şapka

Bahar ve yaz aylarında başınızı güneş ışınlarından ve sıcaktan korumanız önemli. Aksi takdirde güneş sizi hasta edebilir. COSDREAMER Şapka, başınızı UV ışınlarından koruyor. Ayrıca şık tasarımıyla da kıyafetlerinizi tamamlıyor. Hasırdan elde edilen ürün, delikli yapısıyla başınızın hava almasını sağlıyor ve terlemesini önlüyor. Bu sayede sizi kuru ve serin tutuyor. Şapka üzerinde bulunan fiyonk ve dantel detayları ürüne farklı bir hava katıyor. Sıcak havalarda deniz kenarında ya da gündelik yaşamda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sağlam materyallerden üretilen şapka, uzun yıllar boyunca size eşlik edebilir.

4. Oversize modeliyle ön plana çıkan DeFacto Tişört

Yaz aylarının en çok tercih edilen renkleri arasında açık gri yer alıyor. Tatil havasını yansıtacak bir giysi arayışı içindeyseniz DeFacto Tişört, düşündüğünüz kıyafet olabilir. %100 pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla cildinizde güzel bir his uyandırıyor. Nefes alan yapısı sayesinde sıcak havalarda terlemenizi engelleyerek kuru ve serin tutuyor. Oversize modeliyle rahat giyim sevenleri kendine hayran bırakıyor. Bisiklet yaka modeli boyun kısmını sıkmayarak sizi rahatsız etmiyor. Tişörtü bej renk keten şort, spor ayakkabı ve güzel bir güneş gözlüğü ile kombinleyebilirsiniz.

5. Cildinizde hoş bir his bırakan ESPRIT Etek

Tatil ruhunu üzerinize yansıtan ESPRIT Etek, rahat tasarımıyla hareket özgürlüğü sunuyor. Midi etek boyuna sahip ürün, hoş görünümüyle üzerinizde şık duruş sergiliyor. Organik pamuk dokuma ve ketenden elde edilen kıyafet, yumuşak dokusuyla cildinizde güzel bir dokunuş bırakıyor. Konforlu yapısıyla gün boyu rahat ettiriyor. Nefes alan kumaşı sayesinde sıcak yaz aylarında serin ve kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Uzun çizgili deseni eteğe hareket katıyor. Bel kısmında bulunan ip sayesinde giysiyi bedeninize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Eteği, beyaz geniş tişört ve günlük bir ayakkabı ile tercih edebilirsiniz.

6. İster günlük hayatta ister özel günlerde kullanabileceğiniz Icegrey Gömlek

Bahar ve yaz aylarında tercih edebileceğiniz bir giysi almak istiyorsanız Icegrey Gömlek'e göz atmalısınız. Şık ve beyaz renkli ürün, zarif duruşuyla güzel bir görünüm sunuyor. %100 ketenden elde edilen giysi, yumuşacık dokusuyla teninizde hoş bir his uyandırıyor. Nefes alan yapısı sayesinde sıcak havalarda serin kalmanıza yardımcı oluyor. V yaka modeliyle boğaz kısmını sıkmıyor ve sizi rahatsız etmiyor. Antibakteriyel olan ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Yıkama esnasında çekme yapmayan giysiyi uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Gömleği kot şort ve sandalet ile kombinleyebilirsiniz.

7. Crop modeliyle çok seveceğiniz Snailify Atlet

Tatil esintisini her daim hissettirecek Snailify Atlet, U yaka modeliyle boyun kısmını sıkmıyor ve sizi rahatsız etmiyor. Ayrıca zarif dekoltesi gözleri üzerinize çekmenize yardımcı oluyor. %65 pamuktan elde edilen ürün, nefes alan yapısıyla bunaltıcı havalarda kuru ve serin kalmanızı sağlıyor. %35 polyesterden üretilen giysi kolay solma yapmıyor. Elastik yapısı sayesinde yıkama sırasında çekmiyor ve uzun süreli kullanım sunuyor. Crop model ürüne düğme detayı hareket kazandırıyor. Ürünü ister günlük hayatta ister özel günlerde kullanabilirsiniz. Atleti mini kot etek ve parmak arası terlikle kombinleyebilirsiniz.

8. Vücudunuzu saran tasarımıyla SheIn Etek

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Eşsiz duruşuyla aklınızı başınızdan alacak SheIn Etek, üzerinizde hoş bir görünüm sergiliyor. Bodycon modeliyle bedeninize yapışan ürün, vücut hatlarınızı vurguluyor. Elastik yapısıyla gün boyu rahat hareket etmenizi sağlıyor. Hoş tarzıyla dikkat çeken giysiyi özel günlerde tercih edebileceğiniz gibi gündelik olarak da kullanabilirsiniz. Yumuşak dokusuyla iyi hissetmenize yardımcı oluyor. Hafif yapısıyla gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Lastikli bel kısmı belinize tam olarak oturuyor. Dayanıklı materyallerden üretilen giysiyi uzun yıllar boyunca rahatlıkla giyebilirsiniz. Mini eteği, crop model beyaz tişört ve topuklu ayakkabı ile kombinleyebilirsiniz.

9. Muhteşem duruşuyla Koton Kot Şort

Bahar ve yaz aylarında giyebileceğiniz ve tatil modunu her daim hissettirecek Koton Kot Şort, boru paça modeliyle dikkat çekiyor. %100 pamuktan elde edilen giysi yumuşak dokusuyla gün boyu konforlu kullanım sunarak rahatsız etmiyor. Diz üstü kesime sahip ürün, zarif duruşuyla üzerinizde hoş bir görünüm sergiliyor. Şortu ister günlük yaşamda ister özel günlerde tercih edebilirsiniz. Şortun cepleri, cüzdan ve anahtar gibi küçük eşyaları yanınızda taşımanız için gereken alanı sunuyor. Sağlam yapıya sahip ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Şortu, oversize tişört ve beyaz spor ayakkabı ile tercih edebilirsiniz.

10. Tatil modunu yansıtan TRENDYOLMİLLA Elbise

Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan TRENDYOLMİLLA Elbise, hoş görünümüyle üzerinizde şık bir duruş sergiliyor. %100 pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla cildinizde güzel bir his uyandırıyor. Nefes alan tasarımıyla sıcak havalarda kuru ve serin kalmanıza yardımcı oluyor. Mini boy elbiseyi ister deniz kenarında ister günlük hayatta tercih edebilirsiniz. V yaka tasarımı, ürünü rahat kullanmanızı sağlıyor. Dantel detayları ürüne hoş bir hava katıyor. Dayanıklı materyallerden üretilen elbise, uzun yıllar boyunca size eşlik edebilir. Elbiseyi topuklu ayakkabı ve zarif el çantası ile kullanabilirsiniz.