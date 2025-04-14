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Baharın gelişiyle alerji riski artacak! Çocuklar için tehlike çanları çalıyor: Astım ve alerjik rinitte endişe verici artış...

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerjik hastalıklarda artış yaşanıyor. Özellikle çocukları etkileyen bu durum, ebeveynleri endişelendiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Çakmak Yılmaz, alerjik reaksiyonların artışında çevresel faktörlerin ve yaşam tarzındaki değişikliklerin etkili olduğunu belirterek, "Tedavinin ilk adımı alerjenden kaçınmaktır" uyarısında bulundu. Alerjiden korunmanın yolları haberimizde...

Baharın gelişiyle alerji riski artacak! Çocuklar için tehlike çanları çalıyor: Astım ve alerjik rinitte endişe verici artış...

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerjik hastalıklarda artış yaşanırken, uzmanlar özellikle çocukları etkileyen bu durumla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Pediatrist Dr. Özlem Çakmak Yılmaz, alerjilerin artışını “hijyen hipotezi” ile açıklayarak, modern yaşamın getirdiği hijyen koşulları ve doğal ortamdan uzaklaşmanın bağışıklık sisteminde aşırı yanıt oluşturduğunu belirtti.

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"HAVALARIN ISINMASI İLE ALERJİ ŞİKAYETLERİ BAŞLAYACAK"

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde tekrar artışa geçmesi beklenirken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Çakmak Yılmaz havaların ısınması, çiçeklerin açması ve ağaçların yeşermesi ile birlikte alerji şikayetlerinin görülmeye başlayacağını söyledi. Alerjinin normalde zararlı olmayan ev tozu akarları, polenler, besinler gibi maddelere karşı vücudun verdiği abartılı cevap olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Yılmaz, "Bu abartılı cevap bazen tüm vücutta, bazen vücudun bir kısmında olabilir. Gözde olursa alerjik konjonktivit, üst solunum yollarında olursa alerjik rinit (saman nezlesi), akciğerlerde olursa astım, ciltte olursa ürtiker, egzama ya da kontak dermatit olarak adlandırılır" dedi.

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"10 ÇOCUKTAN BİRİNDE ASTIM, 4 ÇOCUKTAN BİRİNDE İSE ALERJİK RİNİT GÖRÜLÜYOR"

Alerjik hastalıkların son yıllarda giderek artan sıklığının "hijyen hipotezi" ile açıklanmaya çalışıldığını kaydeden Uzm. Dr. Yılmaz, "Bu hipoteze göre sosyal ve ekonomik gelişime paralel olarak hijyen standartlarının iyileşmesi, doğal yaşamdan uzaklaşılması, beslenme alışkanlıklarının değişimi, çekirdek aile yaşamı, hava kirliliği, tütün dumanına maruz kalınması gibi değişiklikler bağışıklık sistemimizde aşırı yanıt reaksiyonuna sebep olmaktadır. Yapılan son çalışmalara göre ülkemizde her 10 çocuktan birinde astım, her 4 çocuktan birinde ise alerjik rinit görülmektedir. Ebeveynlerden birisi alerjikse çocukta alerji gelişme riski yaklaşık yüzde 30’dur, her iki ebeveyn alerjikse bu ihtimal yüzde 60’ın üzerine çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

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ALERJİK RİNİT BELİRTİLERİ NEDİR?

Bahar alerjisinin nedenin çoğunlukla ağaçlar ve çimenlerden yayılan polenler olduğunu, polenlerin havadan burun, göz ve boğazımıza yapışarak biriktiğini vurgulayan Uzm. Dr. Yılmaz, "Bahar aylarında görülen burun akıntısı, hapşırık, göz kaşıntısı gibi belirtiler halk arasında saman nezlesi (alerjik rinit) olarak biliniyor" dedi.

''ALERJİK SELAM''

Çocukların kaşıntı ve akıntı nedeniyle burunlarını avuç içleri ile sıklıkla yukarı kaldırdığını, bu hareketin burun sırtında yatay çizgilenme meydana getirebileceğini belirten Yılmaz, "Buna ''alerjik selam'' denir. Gözaltlarında çizgilenme ve morarma şeklinde renk değişikliği görülebilir" dedi.

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ALERJİDEN KORUNMANIN YOLLARI NEDİR?

Alerjenden kaçınmanın alerji tedavisinin olmazsa olmaz ilk basamağı olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Yılmaz, korunma önerilerinde bulundu,"Maruziyetin tamamen engellenmesi pek mümkün değildir ancak polenlerin havada en yoğun olarak bulunduğu gün içinde ve mevsim dönemlerinde duyarlılığı olan kişilere bazı önlemler alabilir. Koruyucu önlemler; rüzgarlı havalarda dışarı çıkılmaması, pencerelerin kapalı tutulması, dışarıdan gelince elbiselerin değiştirilmesi ve banyo yapılması, gün içinde 10-16 saatleri arasında dış ortam aktivitesinin sınırlandırılması, ev ve araba pencerelerinin kapalı tutulması, mümkünse polenleri tutabilen filtrelerin takıldığı havalandırma sisteminin evde ya da arabada kullanılması, evin düzenli ıslak biçimde silinmesi olarak sıralanabilir. Dışarı çıkmak zorunlu ise yüz maskesi ve gözlük takmak yararlı olabilir. Tüm bu önlemlere rağmen şikayetlerinde gerileme olmayan kişilere ise ilaç tedavisi başlanması gerekebilmektedir" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alerjik nezle alerjik rinit bahar alerjisi çocuk sağlığı
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