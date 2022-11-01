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  4. Bahçe duvarı kazısında bulunmuş, kazı hemen durdurulmuştu! Kapağı açıldı

Bahçe duvarı kazısında bulunmuş, kazı hemen durdurulmuştu! Kapağı açıldı

01.11.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da geçen gün yapılan bahçe duvarı kazısında lahit bulunmuş, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, Bolu Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmişti. Kapağı bugün açılan lahidin içinden 3 insana ait kemikler ve gözyaşı damlası şişesi çıktı. Kalan parçalar lahitten çıkarılarak, incelenmek üzere koruma altına alındı. Lahdin açılmasını ise çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

Bahçe duvarı kazısında bulunmuş, kazı hemen durdurulmuştu! Kapağı açıldı

Bolu Tepecik Mahallesi'nde bir inşaatın bahçe duvarının temeli için yapılan kazıda, 28 Ekim'de iş makinesi sert bir cisme çarptı. Operatör, iş makinesiyle etrafını kazınca lahit ortaya çıktı. Çalışmalar durdurulup, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye müze müdürlüğü görevlileri geldi. İncelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Lahit, incelenmek üzere aynı gün müze müdürlüğü bahçesine götürüldü.

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LAHİDİN KAPAĞI AÇILDI

Bolu Müze Müdürlüğü bahçesinde bulunan lahidin kapağı uzman arkeologlar ile birlikte vinçle kaldırılarak açıldı. Müze etrafında toplanan meraklı vatandaşlar da lahidin açılmasını izledi. Lahidin içinde bulunan su, önce kovalarla dışarıya atıldı. Daha sonra lahitte aynı aileden olduğu düşünülen 3 insana ait kemikler ile gözyaşı damlası şişesi çıktı. Lahitte inceleme sürüyor.

Kalan parçalar lahitten çıkarılarak, incelenmek üzere koruma altına alındı. Öte yandan, lahdin açılması çalışmaları sırasında çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

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2 bin yıllık heykel parçaları gün yüzüne çıkarıldı! 2 bin yıllık heykel parçaları gün yüzüne çıkarıldı!

(DHA/İHA)


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