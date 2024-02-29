Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama: Çağrılar haksız değildir

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulunan Bahçeli, "NATO-Rusya sorunu beka sorunu olur. İki ülke arasında müzakere masası yeniden kurulmalıdır." dedi. Bahçeli ayrıca gündemde bir süredir tartışılan emekli maaşlarıyla ilgili de konuştu. Bahçeli, "Hayat pahalılığı kaderimiz değildir ve bitecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli düzenlemeler cömertçe yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Davamız halkın davası, haklının davası, hakikatin davası, elbet Allah davasıdır. Yolumuz uzun, yükümüz ağır ve lakin irade ve inancımız çelik gibidir. Sınırı ve sonu olmayan bir hayal gibi görünen ülkümüz, her dava arkadaşımın milletimize hizmet sürecinde takip edeceği yol haritasında bir kılavuz çizgidir.

Her an yenilenerek ancak kontrolsüz değişim dalgalarına, çivisi çıkmış manzaraya tedbirli ve uyanık yaklaşarak, asıl gelişme dinamiklerinin milli ve manevi kaynağımızda olduğunu bilerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Sevdamız millet, gücümüz devlettir. Allah’ın izniyle daha yapacağımız çok işler, ulaşacağımız çok hedefler vardır.

"55 YILDIR ÜLKEYE SEVDALANDIK"

17 Mart 2024’te yapacağımız partimizin 14’üncü Olağan Büyük Kurultayımız öncesi son MYK ve MDK toplantımız vesilesiyle her dava arkadaşıma bugüne kadarki çalışmalarından dolayı tebriklerimi iletiyorum. 55 yıldır ülkeye sevdalandık, ülküye yemin ettik. İlk günkü azim ve kararlılıkla nice 55 yıllara, nice yüzyıllara, bizler göremesek bile Allah’ın hikmetle partimizin vasıl olacağından şüphe duymuyoruz.

Ülkümüz büyük Türk milletini, ona farklılık ve değer kazandıran, dil, gönül, ahlak, inanç, akıl ve vicdanda taşınan muhteşem değerler manzumesini, bir kutlu emanet olarak köklerinden kopartmandan anlayıp, geliştirerek, insanlık var oldukça sonsuza kadar yaşatmak, milli devletimizin Türklük, İslamlık ve insanlığın esenliği için çalışmaktır.

OLASI NATO-RUSYA SAVAŞI

Medeniyetler arasında değişen güç dengeleri, göç ve sığınmacı akını, azgınlaşan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, çatışma ve savaş alanları, inanç ve kültürel cizgileri doğrultusunda yeniden biçimlenmeye başlayan küresel siyaset arenası, Türk milliyetçiliğinin yeni bir duruş muhasebesi yapmasını acil hale getirmektedir.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’ya asker göndermeyi telaffuz etmesi, kabus senaryolarına canlılık kazandırmaktadır. NATO-Rusya sorunu beka sorunu olur. İki ülke arasında müzakere masası yeniden kurulmalıdır.

EMEKLİ MAAŞLARI

Hayat pahalılığı kaderimiz değildir ve bitecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli düzenlemeler cömertçe yapılacaktır. FETÖ kontrolündeki fiyat anarşistlerine göz açtırılmamalı.Türkiye'nin yükselişi hızlanacak, enflasyonla mücadele başarıya ulaşacaktır.

CHP yerel yönetimlerde başarısızdır. Yerel yönetimlerde acizdir, iflastadır ve itibarsızdır. CHP yerel yönetimlerde bölücülere boyun eğmiştir. DEM'lendikçe şuurlarını kaybettiler. Muhalefet Türkiye'den çoktan uzaklaşmıştır. CHP düştüğü denizde yılana sarılmıştır. Özgür Özel partisinin toplantısında 'Atatürk sizden partisini iktidar yapmasını istiyor' diyerek tuhaf bir açıklama yapmıştır. Böyle konuşan Özgür Bey'in ne yeyip ne içtiğine dikkat etmesi şahsi tavsiyemdir.





