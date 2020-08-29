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Bahçeli'den flaş açıklama: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2020 17:23 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli" dedi. Bahçeli, "İlk etapta hedefimiz şudur; 9 Eylül 2020 günü, İzmir’de düşmanın denize döküldüğü muhit ve mıntıkaya kadar, 12 Ada'yı temsilen teşkil edilecek 12 heyetin her birinde 81 ülküdaşımın bulunması suretiyle istiklal için kararlılık yürüyüşü yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den flaş açıklama: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı yazılı açıklamasında yer alan Oniki Ada'nın hukuken yeniden ele alınması gerektiğine ilişkin açıklaması ile ilgili sorulara yazılı yanıt verdi. Bahçeli, Oniki Ada meselesinin Türk milletinin kanayan yarası olduğunu belirterek, "Bu adalar haksız, hayasız ve hukuksuz şekilde elimizden alınmıştır. Oniki Ada’nın statüsü tekrar değerlendirilmelidir. Yunanistan ile aramızdaki Ege sorunu aslında Oniki Ada sorununun yeni bir boyut kazanmasından başka bir şey değildir. Türkiye’nin egemenlik hakları ve milli güvenliği adalar üzerinden tehdit edilmektedir.

"TÜRKİYE'NİN 12 ADA ÜZERİNDE HAKKI VARDIR"

"1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarına göre askerden arındırılması gereken 23 adanın 16’sı hızla silahlandırılmış, cephaneliğe dönüştürülmüştür. Bu yanlıştır, gaflettir, hatta hıyanettir. Özellikle silah ve asker yığılması Oniki Ada’yı daha da tartışmalı hale getirmiş, uluslararası antlaşmaların meşruluğu ihlal ve hatta imha edilmiştir. Yunanistan ve arkasındaki zalim efendileri çevremizi kuşatmak isterken Oniki Ada’nın hukuki statüsünü temelden dinamitlemişler, bu adaların mülkiyet boşluğunu belgelemişlerdir. Türkiye’nin Oniki Ada üzerinde hakkı vardır, sözü vardır, anıları vardır, çıkmayacak izleri vardır. 1912 yılından bugüne karar geçen süreyi ve yaşananları dikkate aldığımızda Oniki Ada üzerindeki haklarımızı inkar ve ihmal etmek milli ruha tamamıyla aykırıdır" dedi.

"İSTİKLAL İÇİN KARARLILIK YÜRÜYÜŞÜ YAPACAĞIZ"

Konuyla ilgili çalışma ve değerlendirmelerinin devam edeceğini kaydeden Bahçeli, yapacaklarının ve söyleyeceklerinin sırasıyla kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Bahçeli, "İlk etapta hedefimiz şudur; 9 Eylül 2020 günü, İzmir’de düşmanın denize döküldüğü muhit ve mıntıkaya kadar, Oniki Ada'yı temsilen teşkil edilecek 12 heyetin her birinde 81 ülküdaşımın bulunması suretiyle istiklal için kararlılık yürüyüşü yapacağız. İnanıyorum ki, Ülkücü Türk gençliği bugünden itibaren gerekli tüm hazırlık ve çalışmayı heyecanla temin edecektir. Unutulmasın ki, hakkımızdan vazgeçersek şerefimizden oluruz. Şeref ise bir milletin can damarı, varlık senedi, beka meselesi, onur payesidir. Bu vesileyle de bir matem ayı olan Muharrem ayının 10’uncu gününde Kerbela’da şehit düşen Efendimizin aziz torunu Hz. Hüseyin’e ve Ehl-i Beyt’in muhterem büyüklerine Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Haksızlığa direnmek, zulme direnç göstermek Hüseyni bir ahlaktır. Türk milleti bu ahlakla donanmıştır. Yezid’in uzantılarına Hz. Hüseyin’in duruşu ve şuuru yetecektir. Yüreklerimizde tuttuğumuz Zülfikar ile zalimlere karşı mücadelemizi kahramanca sürdüreceğiz. Yezid gibi yaşamaktansa, Firavun gibi olmaktansa gerekirse Hz.Hüseyin gibi can ve kan vereceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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