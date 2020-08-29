Bahçeli'den flaş açıklama: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı yazılı açıklamasında yer alan Oniki Ada'nın hukuken yeniden ele alınması gerektiğine ilişkin açıklaması ile ilgili sorulara yazılı yanıt verdi. Bahçeli, Oniki Ada meselesinin Türk milletinin kanayan yarası olduğunu belirterek, "Bu adalar haksız, hayasız ve hukuksuz şekilde elimizden alınmıştır. Oniki Ada’nın statüsü tekrar değerlendirilmelidir. Yunanistan ile aramızdaki Ege sorunu aslında Oniki Ada sorununun yeni bir boyut kazanmasından başka bir şey değildir. Türkiye’nin egemenlik hakları ve milli güvenliği adalar üzerinden tehdit edilmektedir.

"TÜRKİYE'NİN 12 ADA ÜZERİNDE HAKKI VARDIR"

"1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarına göre askerden arındırılması gereken 23 adanın 16’sı hızla silahlandırılmış, cephaneliğe dönüştürülmüştür. Bu yanlıştır, gaflettir, hatta hıyanettir. Özellikle silah ve asker yığılması Oniki Ada’yı daha da tartışmalı hale getirmiş, uluslararası antlaşmaların meşruluğu ihlal ve hatta imha edilmiştir. Yunanistan ve arkasındaki zalim efendileri çevremizi kuşatmak isterken Oniki Ada’nın hukuki statüsünü temelden dinamitlemişler, bu adaların mülkiyet boşluğunu belgelemişlerdir. Türkiye’nin Oniki Ada üzerinde hakkı vardır, sözü vardır, anıları vardır, çıkmayacak izleri vardır. 1912 yılından bugüne karar geçen süreyi ve yaşananları dikkate aldığımızda Oniki Ada üzerindeki haklarımızı inkar ve ihmal etmek milli ruha tamamıyla aykırıdır" dedi.