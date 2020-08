Bahçeli'den flaş açıklama: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli

"İSTİKLAL İÇİN KARARLILIK YÜRÜYÜŞÜ YAPACAĞIZ"

Konuyla ilgili çalışma ve değerlendirmelerinin devam edeceğini kaydeden Bahçeli, yapacaklarının ve söyleyeceklerinin sırasıyla kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Bahçeli, "İlk etapta hedefimiz şudur; 9 Eylül 2020 günü, İzmir’de düşmanın denize döküldüğü muhit ve mıntıkaya kadar, Oniki Ada'yı temsilen teşkil edilecek 12 heyetin her birinde 81 ülküdaşımın bulunması suretiyle istiklal için kararlılık yürüyüşü yapacağız. İnanıyorum ki, Ülkücü Türk gençliği bugünden itibaren gerekli tüm hazırlık ve çalışmayı heyecanla temin edecektir. Unutulmasın ki, hakkımızdan vazgeçersek şerefimizden oluruz. Şeref ise bir milletin can damarı, varlık senedi, beka meselesi, onur payesidir. Bu vesileyle de bir matem ayı olan Muharrem ayının 10’uncu gününde Kerbela’da şehit düşen Efendimizin aziz torunu Hz. Hüseyin’e ve Ehl-i Beyt’in muhterem büyüklerine Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Haksızlığa direnmek, zulme direnç göstermek Hüseyni bir ahlaktır. Türk milleti bu ahlakla donanmıştır. Yezid’in uzantılarına Hz. Hüseyin’in duruşu ve şuuru yetecektir. Yüreklerimizde tuttuğumuz Zülfikar ile zalimlere karşı mücadelemizi kahramanca sürdüreceğiz. Yezid gibi yaşamaktansa, Firavun gibi olmaktansa gerekirse Hz.Hüseyin gibi can ve kan vereceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)