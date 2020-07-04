Bahçeli'den flaş Ayasofya açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, tartışmalı baro düzenlemesiyle ilgili "Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır." diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:



Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasıyla ilgili haklı beklentimizin hilafına, egemenlik haklarımıza yönelik, özellikle ABD ve AB kaynaklı şantaj ve saldırganlıklar bizim nazarımızda yok hükmündedir.

Danıştay’ın konuyla ilgili makul, mukaddesatımıza saygılı ve maşeri vicdana müzahir tarihi nitelikli kararını kısa zaman içinde açıklayarak tartışmalara son noktayı koyacağını ümit ediyoruz.

