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Bahçeli'den haritalı tepki! "Bu dikkat çekicidir" diyerek açıkladı: Amerikalı dayılarına....

14.10.2023 14:42 | Son Güncelleme:
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MHP lideri Devlet Bahçeli eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail Filistin çatışmasına değinen Bahçeli, "Gazze'ye saldırılardan üzüntü duyuyoruz. Şu an Gazze'de insanlık dışı bir muamele var. Su yok, gıda yok..." ifadelerini kullandı. Bahçeli harita göstererek Filistin'in yok edilmek istendiğini açıkladı ve, "İsrail’in aklını başına alması ve Amerikalı dayılarına güvenmemesi lazım." dedi.

Bahçeli'den haritalı tepki! "Bu dikkat çekicidir" diyerek açıkladı: Amerikalı dayılarına....

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

  • Ortadoğu'da acımasız faaliyetlerden çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Şu an Gazze'de insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakılmıştır. Su yok, elektrik yok. Dünya bu olayları seyretmektedir. Haçlı seferinin yeni bir ruhu doğuyor, bu dikkat çekicidir. Lobiler faaliyete geçiyor. Birçok mazlum inim inim inliyor.

  • Bu haritada net bir şekilde gösteriyor ki Filistin halkı yok edilmek isteniyor.

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  • Bu bölgede istİkrarın oluşması için barış çemberinin kurulması lazım. Bu ülkelerin Filistin'e sahip çıkması gerekiyor.

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  • Erdoğan bir an evvel ateşkes için çalışıyor. Emperyalist ruh ortadan kalkmalı. Cumhurbaşkanımızın diplomatik faaliyetlerini destekliyoruz. İsrail’in aklını başına alması ve Amerikalı dayılarına güvenmemesi lazım. Türkiye’nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları gidermesi lazım. Sorun ABD ve İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözeceklerdir.

Ayrıntılar geliyor...


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Devlet Bahçeli

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