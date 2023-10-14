Bahçeli'den haritalı tepki! "Bu dikkat çekicidir" diyerek açıkladı: Amerikalı dayılarına....

Ortadoğu'da acımasız faaliyetlerden çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Şu an Gazze'de insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakılmıştır. Su yok, elektrik yok. Dünya bu olayları seyretmektedir. Haçlı seferinin yeni bir ruhu doğuyor, bu dikkat çekicidir. Lobiler faaliyete geçiyor. Birçok mazlum inim inim inliyor.