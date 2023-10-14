Bahçeli'den haritalı tepki! "Bu dikkat çekicidir" diyerek açıkladı: Amerikalı dayılarına....

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;
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Ortadoğu'da acımasız faaliyetlerden çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Şu an Gazze'de insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakılmıştır. Su yok, elektrik yok. Dünya bu olayları seyretmektedir. Haçlı seferinin yeni bir ruhu doğuyor, bu dikkat çekicidir. Lobiler faaliyete geçiyor. Birçok mazlum inim inim inliyor.
- Bu haritada net bir şekilde gösteriyor ki Filistin halkı yok edilmek isteniyor.
- Bu bölgede istİkrarın oluşması için barış çemberinin kurulması lazım. Bu ülkelerin Filistin'e sahip çıkması gerekiyor.
- Erdoğan bir an evvel ateşkes için çalışıyor. Emperyalist ruh ortadan kalkmalı. Cumhurbaşkanımızın diplomatik faaliyetlerini destekliyoruz. İsrail’in aklını başına alması ve Amerikalı dayılarına güvenmemesi lazım. Türkiye’nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları gidermesi lazım. Sorun ABD ve İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözeceklerdir.
Ayrıntılar geliyor...