Bahçeli'den grup toplantısında açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları:

MHP hiçbir sözünü unutmamıştır. Ne dediysek yaparız.

Herkes dilinin ayarına dikkat etsin. Bir kümeste yemlenip diğer kümeste yumurtlayanlarla işimiz olmaz, olamaz. İstanbul'a bir mitil attık, alayı toz toprak gibi havaya kalktı. Malum isim ve çevreler mitilimizi duyunca, militanlaştılar. Zavallılar nereden bilsin mitili, onların tutuşmuş çoktan fitili. Biz mitil attık onların beti benzi attı. MHP, dediğini yaptı, sözünü tuttu. İstanbul'a gelmediğimiz uyduranlar, neredeydiniz diye soranlar, iyi görünümlü kötülerdir. Bunlara ne söylesek beyhudedir.

AKŞENER'E MİTİL VE MEKTUP YANITI



"İstanbul'a mitil atacağını söyleyenler mitili İmralı'ya atmışlar" diyor ipin başındaki. İP'in başındaki şahıs demek ki buna şahit olmuştur. Ya İmralı'da nöbete girmiş ya da aklını devretmiştir. MHP ile teröristler arasında en küçük bağ kurmak iblisin oyununa gelmektir.

Bizim söylediğimiz şudur, HDP Kandil'in siyasi aracısıdır. Ha HDP, ha Kandil, fark yoktur. HDP'nin zillet ittifakının içinde olması, CHP'nin adayına destek mesajları teröristbaşı tarafından kabul görmemiştir. Terörist Demirtaş, teröristbaşı ve Kandil'deki ihanet yuvası arasındaki çatlaklar PKK'nın çözülme süreci işareti olarak değerlendirilmelidir. Güç mücadelelerinin içeriği bizi bağlamayacaktır. Ancak konu İstanbul'dur. Hesaplar İstanbul üzerine yapılmıştır. Mektuba ne CHP'den ne İP'ten tepki gelmemiştir.

Biz çözümcü değiliz, biz işbirlikçi değiliz. FETÖ ile arkalı önlü propaganda yapanlara hiç kimseden ses çıkmaz tepki gelmez. MHP bir şey söylemeyegörsün alayı saldırıya geçer. İmralı'ya mitil attığımızı söyleyen hanımefendi acaba sen postu nereye serdin, kimlere yoldaş oldun.



