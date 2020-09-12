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Bahçeli'den Macron'a sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 15:24 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı, işbirlikçi failler bu irade gücünü akıllarından çıkarmamalıdır. Millet iradesi yalnızca Allah'ın himayesine girer. Bunun dışında her himaye yıkılacaktır." diye konuştu.

Bahçeli'den Macron'a sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki sempozyumda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Türkiye'ye her türlü müdahaleye müsait hale getirenler, hemen ardından dış teşviklerle millete silah doğrultanlar tarihin akış istikametinin tersine kürek çekmişlerdir.

12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir. Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra Türkiye'nin önü silah zoru ile kesilmiş, tarihi yürüyüşü darbeciler eli ile sekteye uğratılmıştır. Darbe Türkiye'nin on yıllarını çalmıştır

1980 öncesi bölgesel ve küresel gelişmelerin sürat ve seyriyle bunun ülke içine yansımalarına bakıldığında Türkiye'nin planlı ve sistemli adımlarla darbe ortamına sürüklendiğini görmemiz kaçınılmazdır.

MACRON'A SERT TEPKİ

Yunanistan bugün Doğu Akdeniz'de provokasyonlarına devam ediyorsa bu 12 Eylül'ün mirasıdır.

Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı, işbirlikçi failler bu irade gücünü akıllarından çıkarmamalıdır. Millet iradesi yalnızca Allah'ın himayesine girer. Bunun dışında her himaye yıkılacaktır.

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