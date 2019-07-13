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Bahçeli'den S-400 açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2019 17:45 | Son Güncelleme

Kütahya'da halka seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, S-400 hava savunma sistemi için "Zillet, ülke savunmasından rahatsız" ifadesini kullandı.

Kütahya'da halka seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasına değindi ve şunları söyledi:

"S-400'e FETÖ'cü alçaklar karşıdır, S-400'e PKK'lı caniler karşıdır, S-400'e küresel güçler karşıdır, S-400'e CHP, İP ve HDP karşıdır, yani zillet, ülke savunmasından rahatsızdır. Onlar ne derlerse desinler S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400'ün sarayın savunmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, iş birlikçidir."

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli S-400

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