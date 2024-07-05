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UEFA'nın skandal Merih Demiral kararı sonrası Bahçeli'den sahadan çekilme önerisi! "En uygun seçenek olacaktır"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.07.2024 17:13
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği skandal 2 maçlık ceza sonrası açıklamada bulundu. UEFA'nın bazı ülkelerin futbolcularıyla ilgili verdiği kararlarda daha geniş ve hoş görülü olduğunun altını çizen Bahçeli, "UEFA sırayı bir Türk futbolcu aldığında nefretini gizleyememiştir." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca UEFA'nın karardan dönmemesi durumunda da Türkiye'nin turnuvadan çekilmesi önerisinde bulundu.

UEFA'nın skandal Merih Demiral kararı sonrası Bahçeli'den sahadan çekilme önerisi! "En uygun seçenek olacaktır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından UEFA ve Merih Demiral'la ilgili paylaşımda bulundu. UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezayı 'utanç duyulacak bir ilkellik' olarak niteleyen Bahçeli ayrıca, Türkiye'nin turnuvadan çekilmesinin de bir seçenek olması gerektiğini savundu. Bahçeli'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:

"UEFA’nın, Türkiye-Avusturya futbol müsabakasında attığı golden sonra Bozkurt işaretini haklı gurur ve sevinç içinde paylaşan Milli Futbolcumuz Merih Demiral’la ilgili aldığı iki maç men cezası, üstelik itiraz yolunun kapatılması tasvibi ve tahammülü imkansız skandal bir karardır.

"UTANÇ DUYULACAK BİR İLKELLİKTİR"

Aynı zamanda ırkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA’ya nüfuz etmesi utanç duyulacak bir ilkelliktir.

Bozkurt simgesi Türklüğün varoluşsal onuru, geçmişle geleceği buluşturan ortak değeridir. Nitekim bu değere hazımsızlık gösterilmesi Türk milletine beslenen iflah olmaz husumetin ve Türk tarihini karalama rezilliğinin iğrenç bir tezahürüdür.

UEFA, bazı ülkelerin futbolcularıyla ilgili verdiği benzeri kararlarda oldukça geniş görüşlü ve hoş görülü yaklaşmasına rağmen sırayı bir Türk futbolcu aldığında nefretini gizleyememiştir.

"DÜNYA FUTBOLUNA KARA BİR LEKE SÜRÜLMÜŞTÜR"

Dünya futboluna kara bir leke sürülmüş, 2024 Avrupa Şampiyonası’na gölge düşmüştür.

Ancak çılgın Türkler her engel aşacak azim ve inançtadır. A Milli Futbol Takımımızın arkasında 85 milyon Türk vatandaşı dua, destek ve tezahüratıyla ayaktadır.

Geldiğimiz bu aşamada Türk milletinin tarihi mirasına apaçık saygısızlık yapan UEFA, bahse konu ayıplı kararını geri almadan A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması ve bir hak olan demokratik protestosunu bu şekilde göstermesi ahlaki ve milli nitelikli bir beklentidir.

BAHÇELİ SAHADAN ÇEKİLMEYİ ÖNERDİ

UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır.

Boyun eğerek, taviz verilerek, teslim olarak kazanılacak bir başarı her manada hezimet ve zilletin makyajlanmasıdır.

Merih evladımızın ve bütün milli futbolcularımızın sonuna kadar yanındayız.
Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye’yiz, Türk milletiyiz."

Express


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Merih Demiral UEFA
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