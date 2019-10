Bahçeli: Kılıçdaroğlu, Trump’ın Türkiye’deki derin gırtlağı (2)

'DİNLENME SÜRECİ TAMAMLANMIŞTIR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bahçeli, sağlık durumuyla ilgili "İyiyim hamdolsun. Dinlenme süreci tamamlanmıştır. Partideki görevimize başlamışızdır" dedi.

'TRUMP'I KINIYORUM'

Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Trump'In mektubuna ilişkin soruya, "ABD’nin mektubu nezaket dışı bir olaydır. Devletlerarası ilişkilerde böyle bir mektuplaşma usulü yoktur. Her an telefonla da olsa ziyaretler sırasında da görüşmeler mümkündür. O bakımdan Trump’ı kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletini ileride çok daha iyi tanıyacaktır" dedi.

'ANA MUHALEFET YOKTUR'

Erdoğan, mektuba ilişkin CHP'nin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine de "Bir defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişimizin birinci yılı geride kaldı. Burada ana muhalefet yoktur. TBMM’de düşüncelerini temsil eden siyasi kurumlar vardır. Onlar da çok konuşuyorlar. Ölçü ortaya koymadan değerlendirmeler yapıyorlar. Ne yapsın yani Sayın Cumhurbaşkanı, böyle bize yakışmayacak üslupla kaleme alınmış bir mektubu hatıra olarak saklayıp, müzeye mi koyacak. ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur" diye konuştu.

'SİYASETİN BİRLİK İÇİNDE OLMASI ZARURİDİR'

Bahçeli, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı teröristlerin yurt dışında ağırlanmasının anımsatılması üzerine şöyle konuştu:

"Türkiye’de PKK ve onun uzantısı olan YPG, eskiden bu yana dış güçlerin emperyalist unsurların kullandığı taşeron terör gruplarıdır. Zaman zaman onlara sahip çıkılıyor. Bunun doğru bulmuyoruz. Biz ne yapacağız, Türkiye Cumhuriyeti olarak herhangi bir ülkeye düşmanlık besleyen terör unsurunu Cumhurbaşkanlığı Beştepe’de ağırlayacak ona iltifat mı edeceğiz? Bunlara dikkat etmek lazım, bundan da siyasiler yararlanmamalıdır. Bazı konular vardır, Türkiye’de siyasetin artık birlik ve dirlik içinde olmasını zaruri kılmıştır. En son olaylar bunu gösteriyor."

'KENDİSİ EN BÜYÜK ZARARI GÖRÜR'

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantılarını özel bir oda hazırlatıp, kendisinin dinlemesi gerektiğini kaydederek, "Siz 'terörle mücadele, güvenlik koridoru' diyorsunuz, o her salı günü 'şu para nereye gitti, bu para nereye gitti?' E o zaman ara bul. De ki savcılara 'bunu bana çıkarın.' Son günlerde bazı ülkelerde toplumsal hareketler oluşuyor. Şili’de, Lübnan’da olduğu gibi. Bunların hepsi iktidara karşı bir toplumsal hareket başlatmaya çalışıyor. Bu toplumsal harekatı başlatma yeteneği, cesareti, kadrosu yoktur Kemal Kılıçdaroğlu’nda. Bir başka ülkedeki toplumsal harekata özenerek Türkiye’de iktidar değişikliği yapacağına inanıyorsa bunun sonu iyi olmaz, kendisi ise en büyük zararı görür" diye konuştu.

'İŞİ GÜCÜ BIRAKIP GERİ Mİ DÖNECEĞİZ'

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin soru üzerine de, "Sistem bir seneyi aşmış. İşi gücü bırakıp, geri mi döneceğiz? Konuşmak için konuşmak doğru değil" dedi.

'TARİHİ, ÖNEMLİ BİR DÖNEMDİR'

Bahçeli, ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlara ilişkin şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buradaki almış olduğu karar doğu ve batı bloklarından Türkiye’nin milli çıkarlarını koruyacak bir dik duruşu kararlılığı ortaya koymasıdır. Bu çok önemli bir olaydır. Tarihi, önemli bir dönemdir. Doğu ve batı blokları arasında Türkiye üzerinde oynanan oyunu bozan ve ikisini bir araya getirerek milli menfaatler doğrultusunda Türkiye’nin daha güçlü bir hale gelmesini sağlayan kişi, bu hakkı iade etmek lazım. Bunun için ayrı parti kurmaya, 'muhalefet yapıyorum' diye ileri geri konuşmaya gerek yok. Şimdi kaç tane üniversite var? 160'ı buldu. Buralarda bilim insanları, değerli insanlar var. Türk dış politikasındaki gelişmeleri inceleyecek, sonuçlandıracak gelecek nesillere aktaracak bir uygulamayı ortaya konması için bu dönemi, Suriye konusunda, doğu ve Rusya ile olan ilişkilerde 10 madde, 13 madde neyse gelecek nesillere kayıt düşmeleri lazım. Kayıt düştükleri takdirde böyle bir ortam içinde Türkiye’de gelecek nesil 'bak başarmışlar, başarabiliyorlar'. Hepimize bir güven gelmesi lazım."

Devlet Bahçeli, Barış Pınarı Harekatı'nın önemi vurgulayarak, "Barış Pınarı önemli bir pınar. Ben pınarı 3-5 tane oluk olarak görmüyorum, 9 tane köklü pınar olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.