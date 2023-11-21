HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bahçeli o fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu! İsim vermeden Sinan Oğan'ı hatırlattı: 'İçimiz acısa da ses etmedik!'

Bahçeli o fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu! İsim vermeden Sinan Oğan'ı hatırlattı: 'İçimiz acısa da ses etmedik!'

21.11.2023 11:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde uygulanan 50+1 şartının kaldırılmasını gündeme taşıyınca gözler MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelecek yanıta çevrilmişti. Merakla beklenen ilk açıklamasını Meclisten yapan Bahçeli, isim vermeden Sinan Oğan ile ilgili çok çarpıcı bir göndermede bulundu. MHP lideri o fotoğraf karesini hatırlatıp "Sanırım herkes mesajı aldı" dedi.

Bahçeli o fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu! İsim vermeden Sinan Oğan'ı hatırlattı: 'İçimiz acısa da ses etmedik!'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 şartı ortadan kalkacak mı? Geçtiğimiz günlerde uçak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken 50+1'in kalkmasıyla ilgili "İsabetli olur" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan yeni bir gündem maddesine zemin hazırladı. Konuyla ilgili yorum yapan Bahçeli ise 2023 seçimleri döneminde Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'ndan yana olmasını hatırlatıp ses getirecek bir çıkışa imza attı.

'Değişim' mesajı vermişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya dönüşü 50+1 açıklaması 'Değişim' mesajı vermişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya dönüşü 50+1 açıklaması

"İÇİMİZ ACIDI, SES ETMEDİK"

Cumhur İttifakı'nın bozulmasına geçit vermeyeceklerini vurgulayan Bahçeli, 2023 seçimlerinin ardından Sinan Oğan ile aynı karede yer aldığı fotoğrafa ilişkin de ilk kez konuşup şunları söyledi:

"Bu ittifakın bozulmasına geçit vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza seçim döneminde kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına destek verdik. Hatta partimizden ihraç edilen bir şahısla aynı kareye girmeye bile içimiz acısa da ses çıkarmadık. Sanırım herkes mesajı aldı."

F_cbKyjWgAAofXJ

SİNAN OĞAN'IN HAMLESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

2023 seçimlerinde ATA İttifakı'ndan cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, ilk turda yüzde 5,17  oy almıştı. Seçimin 2. tura kalmasının ardından Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemişti. Erdoğan'ı destekleyen liderler, 28 Mayıs akşamı birlikte poz vermişti.

Sinan Oğan, biri 2015 biri 2017 yılında olmak üzere MHP'den iki kez ihraç edilmişti.

Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

Günün önemli manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çok kısa sürede tamamlanacak' 'Çok kısa sürede tamamlanacak'
Bakan Uraloğlu: '25 yerde denemelere başlandı'Bakan Uraloğlu: '25 yerde denemelere başlandı'
Sivas’ta esrarengiz türbe! Hikayesi dikkat çekiyorSivas’ta esrarengiz türbe! Hikayesi dikkat çekiyor
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

Bu harita çok konuşulur! O iller tek tek belli oldu: Borcuna en sadık Çankırılılar, en sadık olmayan ise Konyalılar

Bu harita çok konuşulur! O iller tek tek belli oldu: Borcuna en sadık Çankırılılar, en sadık olmayan ise Konyalılar

İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Çok konuşulacak 'taciz' ve 'cinsel istismar' iddiası!

İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Çok konuşulacak 'taciz' ve 'cinsel istismar' iddiası!

Süleyman Soylu hakkındaki iddialara ateş püskürdü!

Süleyman Soylu hakkındaki iddialara ateş püskürdü!

Hayatların kurtulduğu o an!

Hayatların kurtulduğu o an!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.