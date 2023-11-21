Bahçeli o fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu! İsim vermeden Sinan Oğan'ı hatırlattı: 'İçimiz acısa da ses etmedik!'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 şartı ortadan kalkacak mı? Geçtiğimiz günlerde uçak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken 50+1'in kalkmasıyla ilgili "İsabetli olur" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan yeni bir gündem maddesine zemin hazırladı. Konuyla ilgili yorum yapan Bahçeli ise 2023 seçimleri döneminde Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'ndan yana olmasını hatırlatıp ses getirecek bir çıkışa imza attı.

"İÇİMİZ ACIDI, SES ETMEDİK"

Cumhur İttifakı'nın bozulmasına geçit vermeyeceklerini vurgulayan Bahçeli, 2023 seçimlerinin ardından Sinan Oğan ile aynı karede yer aldığı fotoğrafa ilişkin de ilk kez konuşup şunları söyledi:

"Bu ittifakın bozulmasına geçit vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza seçim döneminde kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına destek verdik. Hatta partimizden ihraç edilen bir şahısla aynı kareye girmeye bile içimiz acısa da ses çıkarmadık. Sanırım herkes mesajı aldı."

SİNAN OĞAN'IN HAMLESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

2023 seçimlerinde ATA İttifakı'ndan cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, ilk turda yüzde 5,17 oy almıştı. Seçimin 2. tura kalmasının ardından Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemişti. Erdoğan'ı destekleyen liderler, 28 Mayıs akşamı birlikte poz vermişti.

Sinan Oğan, biri 2015 biri 2017 yılında olmak üzere MHP'den iki kez ihraç edilmişti.